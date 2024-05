Festival MareinFvg: Enrico Halupca presenta il libro "Il Trieste"

TRIESTE - Il 23 gennaio 1960 il Batiscafo Trieste, con a bordo Jacques Piccard e Don Walsh, raggiunse la profondità record di immersione mai prima raggiunto da un essere umano nel punto più profondo della Terra, l'abisso Challenger nella fossa delle Marianne, a quasi 11mila metri sotto il livello del mare.

Per commemorare la storica impresa l'autore della casa editrice Italo Svevo di Trieste, Enrico Halupca, sabato 11 maggio alle ore 11.00, sarà ospite dell'evento "L'impresa del Batiscafo Trieste". Fra economia e scienza: il contributo organizzativo e finanziario del triestino Diego De Henriquez alla realizzazione e al collaudo del Batiscafo Trieste che si svolgerà allo Yacht Club Adriaco di Molo Sartorio, 1 a Trieste dove interverrà portando una propria personale testimonianza nell'ambito di MareinFvg, il Festival del mare e di chi lo vive.

Halupca riferirà al pubblico circa l'esito delle proprie ricerche relative al progetto del batiscafo e all'impresa di Jacques Piccard riportati all'interno del libro "Il Trieste" (Italo Svevo editore® Accademia degli Incolti, 2019 Collana I Germogli) che presenterà nell'occasione in un incontro a ingresso libero organizzato da Italo Svevo Edizioni.

Interverranno all'appuntamento - che intende ricordare l'impresa del Batiscafo Trieste e celebrare la geniale invenzione di Auguste e Jacques Piccard con il sostanziale apporto di Diego de Henriquez - l’autore e storico Enrico Halupca, il giornalista Gianfranco Terzoli e l’editore, Alberto Gaffi.

Nel corso della presentazione saranno proiettati alcuni documentari d’epoca e sarà ricordato l’inizio di quella storia, con il rapporto tra i Piccard, la città di Trieste e Diego de Henriquez: una storia nata all’insegna della pace e della difesa dell’ambiente, e dunque di grandissima attualità.

Halupca nel suo intervento illustrerà l’impresa del batiscafo Trieste, simbolo di eccellenza scientifica nel mondo, che riuscì, per la prima volta, a raggiungere il punto più profondo del mare e del pianeta Terra. Si parlerà soprattutto dei personaggi fulcro di quest'impresa: Diego de Henriquez, storico e collezionista triestino e dei Piccard, che fecero partire da Trieste nel 1953 questa meravigliosa avventura per arrivare poi a 10.917 metri sul fondo dell'Oceano Pacifico, record assoluto.

Il libro

A sessantaquattro anni dalla storica impresa del batiscafo Trieste, il libro di Halupca rappresenta un’inchiesta storica sulla nascita e l’evolversi, tra il 1948 e il 1955, del progetto. Attraverso la lettura di documenti inediti recentemente ritrovati dall’autore dopo oltre settant’anni di oblio, nel libro viene svelato il ruolo fondamentale di Diego de Henriquez, il pacifista triestino noto soprattutto per aver creato il Museo di Guerra per la Pace di Trieste, nel convincere i due scienziati ed esploratori svizzeri Jacques e Auguste Piccard a puntare sulla città adriatica per realizzare quel progetto scientifico senza precedenti: la prima discesa dell’Uomo nel punto più profondo del Mare, l’ultima frontiera inesplorata del pianeta Terra.

Il progetto del 1953, precursore di quello che nel 1960 raggiungerà il record assoluto nella Fossa delle Marianne, ebbe infatti origine proprio a Trieste pur nel difficilissimo contesto storico di guerra fredda di quegli anni, dimostrando al di là di ogni aspettativa, la possibilità di realizzare un progetto di tecnologia pacifica al servizio della Scienza per il Bene dell’Umanità. Per questo motivo il Batiscafo Trieste, legato a filo doppio con una delle più grandi esplorazioni del XX secolo, rimane un simbolo di eccellenza della città adriatica nel mondo.

Il festival

Il Festival MareinFvg è un'iniziativa istituzionale coordinata dal Maritime Technology Cluster Fvg per conto dell’Amministrazione regionale realizzata grazie ai 50 partner che hanno creduto che fare rete sia un punto di forza.

La rassegna propone un calendario di attività trasversali legate al tema del mare, nate dalla collaborazione e dal networking di più di 50 tra enti e associazioni. MareinFvg vuole creare una vetrina unitaria di iniziative connesse al mare, che renda attrattive per i cittadini del territorio e per i turisti anche le attività rivolte maggiormente alle imprese e agli enti scientifici. L’iniziativa è co-organizzata da tutti gli enti partecipanti e si inserisce nel programma delle Giornate Europee del Mare.

MareinFvg, il Festival del mare e di chi lo vive - che si svolgerà dal 6 al 19 maggio e porterà all’attenzione di un vasto campione di cittadini e visitatori le molteplici attività che vengono svolte in connessione al mare in Regione articolandole in sezioni tematiche scientifiche, tecnologiche, artistiche, didattiche e ludiche - celebra i legami che la regione Friuli Venezia Giulia ha con il mare in un contesto di cultura e divertimento con un fitto calendario di incontri, attività, eventi tecnici, laboratori e dimostrazioni aperti a tutti.

Un programma di attività lungo la costa del Friuli Venezia Giulia, che accompagna alla scoperta del mare da Lignano a Muggia, passando per Monfalcone, Duino Aurisina e Trieste per promuovere le diverse declinazioni con cui viene valorizzato il mare della regione: sport, storia e cultura del territorio, innovazione tecnologica, arte e letteratura, inclusione e dialogo.