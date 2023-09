Aperitivo, musica e non solo: tutti invitati alla festa de La Bottega del Mondo

Garantire ai produttori e ai loro dipendenti un prezzo più giusto assicurando i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e la tutela del territorio: è questa la sfida raccolta una sessantina d’anni fa dal commercio equo e solidale, che anche a Trieste può contare su alcune botteghe, spazi in cui si vendono prodotti buoni per chi li produce, per chi li acquista e anche per la Terra, ma in cui in primo luogo si sensibilizza sul contributo che ciascuno e ciascuna può dare per promuovere giustizia, sviluppo sostenibile e diritti umani.

La Bottega del Mondo di via Torre Bianca, gestita dall’associazione Senza Confini Brez Meja e dalla cooperativa La Collina compie 30 anni e desidera condividere con tutta la città questo compleanno significativo: per questo ha organizzato per domani, sabato 16 settembre, una festa aperta a tutte e a tutti con la presenza di ospiti locali e nazionali accanto a momenti più ludici. «Essere arrivati fin qui - dichiara la presidente Anna Andriani - è una gioia che vogliamo condividere. Desideriamo raccontare la bellezza e il valore delle sfide che ancora ci aspettano, attraverso la testimonianza di alcuni compagni di viaggio; ringraziare chi negli anni ha donato tempo, energie, passione nel realizzare il progetto di un’economia equosolidale nella nostra città; stare un po’ insieme tra ricordi, musica, stuzzichini equosolidali e augurare così lunga vita a Senza Confini Brez Meja e alla Bottega del Mondo.»

Il programma della festa

Domani, sabato 16 settembre presso la Bottega del Mondo di via Torre Bianca 29/b:

ore 16:00 - Letture Senza Confini, in collaborazione con le volontarie di Nati per Leggere - Evento per famiglie con bambini dai 3 anni in su (prenotazioni con messaggio whatsapp al numero 349 3256747 indicando nome ed età del/la bambino/a, nome del genitore o altro adulto accompagnatore e lingue madri parlate in famiglia).

Ore 17:30 Equo per tutti - Al centro le persone: pratiche di altraEconomia a confronto con Francesco Paolo Citarda, Libera Terra Mediterraneo (un consorzio che raggruppa le cooperative Libera Terra, le quali, partendo dal recupero sociale e produttivo dei beni liberati dalle mafie, lavorano per ottenere prodotti di alta qualità attraverso metodi rispettosi dell'ambiente e della dignità della persona); Ala Azadkia, titolare di Shirin Persia (un progetto di cooperazione economica che seguendo il modello e i principi del commercio equo e solidale, sostiene i piccoli produttori di Zafferano della località di Qa'en in Iran e le artigiane tessitrici e ricamatrici della cooperativa di Khorashad nella provincia di Birjand) e portavoce della prima comunità transnazionale di Slow Food “Comunità dei produttori e co-produttori dello zafferano di Qa'en”; e Fabio Inzerillo, La Collina Società Cooperativa Sociale (una cooperativa sociale di tipo B, nata con l'intento di favorire l'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio; da marzo 2021 la Bottega del Mondo Senza Confini Brez Meja è ufficialmente parte della cooperativa).

A seguire la festa: alle ore 19.00 musica con Bachibaflax, chitarra, voce, fiati (piccola orchestra attiva dagli anni 90 del secolo scorso, per l'occasione presenteranno, in un'inedita formazione di quartetto, una selezione di brani originali e di canzoni d'autore internazionali. Sandra Triadan: sax contralto; Alessandro “Plip” Vilevich: tromba; Marco Vilevich: chitarra acustica; Daniela “Dida” Fon: voce). Alle 19.30 aperitivo equosolidale e dj set a cura di Steve Selecter (Stefano Brazzatti inizia a suonare come dj assieme all'amico IXIS nel 1997 e ad animare serate a Trieste, in regione e poi in molte città italiane proponendo al pubblico Ska, rocksteady ma anche swing, surf e rock'n' roll. Dopo numerose collaborazioni, dal 2007 intraprende la carriera come solista.). Alle 20.30 taglio della torta.