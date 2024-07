"La mia Berlino", il grande musical arriva nel cuore di Trieste

TRIESTE - Torna sui palchi di Trieste Estate la Trieste Musical Company che, dal 2019, porta in scena produzioni semi-professionali di musical. L’appuntamento è per questo giovedì, 11 luglio, alle ore 21.00, nella suggestiva cornice di piazza Verdi, dove andrà in scena con “La mia Berlino - il Musical”, la sua più recente produzione. Lo spettacolo è a offerta libera senza prenotazioni.

La mia Berlino - il Musical

Una versione fresca ed energica, liberamente tratta dal grande classico del musical “Cabaret”, caratterizzata da una narrazione audace, performance evocative e brani che hanno fatto la storia del musical come "Willkommen", “Money” e “Cabaret”.

Lo spettacolo trasporterà il pubblico in un mondo di glamour e decadenza, in un viaggio di musica, danza, dramma e intrighi. È, infatti, la notte del 31 dicembre 1929 quando le vite dello scrittore americano Robert Whitman e dell’irlandese Ruby Quinn si incrociano in un night club di una Berlino trasgressiva e vivacissima. I due inizieranno una turbolenta convivenza e le loro storie si uniranno, inevitabilmente, a quelle degli altri inquilini della loro residenza, mentre aleggia sullo sfondo l’ascesa del partito nazista.

Il cast

Un cast di talento, coreografie accattivanti, musiche indimenticabili e un’orchestra di sei elementi accompagneranno il pubblico per tutta la durata dello spettacolo, toccando temi senza tempo, dall’amore alla libertà, ma anche la diversità e l’inclusione. “La Mia Berlino” promette di essere un'esperienza indimenticabile per il pubblico di tutte le età. Che si sia fan di lunga data del musical o che lo si stia vivendo per la prima volta.

Trieste Musical Company nasce nel 2018 come la prima compagnia semi-professionale di Musical di Trieste, con l'obiettivo di coinvolgere appassionati del genere nella produzione di uno spettacolo di alto livello. Questa produzione si avvale della regia di Michele Amodeo, coreografie di Giulia Cechet, direzione musicale di Davide Coppola, direzione artistica e costumi di Aliki Pappas e scenografie di Joshua Aere.

Nel cast: Michele Amodeo, Diletta Faggioni, Mattia Sferch, Elisabetta Cancelli, Raffaele Antonio Tarditi, Ludovica Buri, Joshua Aere, Sofia Mangraviti, Ilaria Marzolla, Caterina Stocca, Debora Manna, Fabia Pirrotta, Matteo Ribolli e Riccardo dalla Mora. Musical dal vivo del TMC Ensemble: Andrea Corazza (clarinetto), Riccardo Pitacco (trombone), Carolina Pérez Tedesco (I tastiera), Kevin Reginald Cooke (basso), Camilla Collet (batteria), Davide Coppola (II tastiera e direzione). Produzione a cura di Trieste Musical Company e Associazione Internazionale dell’Operetta FVG, con il contributo di Regione Friuli Venezia Giulia.