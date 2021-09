Baccalà alla cappuccina: la ricetta della tradizione

Il baccalà alla cappuccina è un gustoso piatto a base di pesce e polenta, tipico della cucina del Friuli Venezia Giulia e poi adottato anche in Veneto. Una pietanza antica dove si incontrano diversi sapori, dal salato all’agrodolce e che, come si intuisce dal nome, è stata inventata dai frati cappuccini secoli or sono. Ecco la ricetta nella variante proposta dal sito ricettemania.it.

Ingredienti

Dosi per 4 persone:

Baccalà 1 kg;

Cipolla 1;

Pinoli 50 gr;

Uvetta Sultanina 50 gr;

Acciughe Sotto Sale 3;

Alloro 1 foglia;

Noce Moscata q.b.

Limone 1;

Zucchero 1 cucchiaio;

Cannella q.b.

Cedro Candito mezzo;

Cioccolato Fondente 30 gr;

Vino Bianco 1 bicchiere;

Brodo 1 l;

Farina 100 gr;

Pangrattato q.b.

Olio Extravergine D'oliva mezzo bicchiere.

Procedimento

Eliminate dal baccalà pelle e lische, tagliatelo in pezzi e passateli nella farina; ammollate l'uvetta in acqua tiepida; fate soffriggere la cipolla in una pentola con un filo di olio. Aggiungete alla cipolla il baccalà e fatelo soffriggere da tutti i lati, aggiungete il resto dell'olio, le acciughe tritate (tolta la testa), i pinoli, l'uvetta strizzata, il cedro a cubetti, lo zucchero, un pizzico di noce moscata e di cannella, l'alloro e il cioccolato grattugiato. Versate sopra il brodo già caldo e fate cuocere a fuoco basso per 3 ore, scuotendo di tanto in tanto la padella. Infine, cospargete il baccalà con del pangrattato e la scorza grattugiata del limone, ripassate in forno a far gratinare per alcuni minuti a 180°.