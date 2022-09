Laboratori di scultura transfrontalieri a Duino Aurisina: al via l'ottava edizione

Con le Residenze e i Laboratori di scultura transfrontalieri si apre oggi, giovedì 1 settembre, il percorso “Verso Kamen - Museo diffuso delle Cave e della Pietra di Aurisina/Muzej Nabre?inskega Kamna in Kamnolomov”, nell’ambito della rassegna “L’energia dei luoghi - Festival del Vento e della Pietra” organizzata dall’Associazione Casa C.A.V.E. - Contemporary Art, e realizzato in collaborazione con il Comune di Duino Aurisina, il Circolo Culturale Sloveno “Igo Gruden”, il “Šolski Center Sre?ka Kosovela Se?ana (Slo) - Istituto tecnico professionale di Sesana “Sre?ko Kosovel” - sezione disegno in pietra”, l’Accademia di Belle Arti di Venezia, il Liceo Artistico Max Fabiani di Gorizia/Sezione scultura, con il supporto particolare della Fondazione Pietro Pittini.

L'evento

In un'ottica transfrontaliera, il percorso artistico, curato dalla critica d’arte Eva Comuzzi e dagli artisti/scultori maestri Edi Carrer e Alberto Fiorin, invitati quali tutor, coinvolge sei studenti rispettivamente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia e della Šolski Center Sre?ka Kosovela Se?ana (Beatrice Riva, Irene Ambrogi, Vanessa Carlesso, e Nade?da Golysheva, ?iga Dobrovoljc e Luka Harej), che saranno ospitati per undici giorni sul territorio di Duino Aurisina, nelle aziende marmifere “Andrea Mervic - scalpellino artistico” e “Marmi Cortese”, in collaborazione con Zenith C, che forniranno gli scarti di lavorazione della pietra di Aurisina e una parte di capannone dove poter scolpire.

“Quest’anno il tema delle Residenze nasce dalle osservazioni fatte nell’ambito dell’articolata poetica di Pier Paolo Pasolini” - spiega Maddalena Giuffrida, che assieme a Fabiola Faidiga è ideatrice del progetto - “e il laboratorio è finalizzato a sviluppare, attraverso la forma della pietra e il gesto scultoreo, la riflessione sulla Poesia in forma di rosa, articolata e complessa opera di Pasolini. Viene inoltre chiesto agli studenti in residenza di realizzare le opere partendo dagli scarti della lavorazione della pietra, aprendo così a riflessioni inerenti concetti del recupero e della sostenibilità, in linea con l’impegno civile di Pier Paolo Pasolini a tutela del borgo di Chia (VT), dove visse nell’ultima parte della sua vita”.



Il progetto delle Residenze e dei Laboratori di Scultura Transfrontalieri si veste infine di un valore multipolare: sociale, culturale ed economico ed è parte integrante del processo di valorizzazione del territorio del Comune di Duino Aurisina e della futura realizzazione del Museo Diffuso delle Cave e della Pietra di Aurisina, nell'ambito del Geoparco del Carso. Importante sarà il momento conclusivo delle Residenze, sabato 10 settembre, quando la passeggiata creativa “La pietra fa il suo giro - Dalle cave alle falesie e incontro con la scultura”, in collaborazione con Estplore, con partenza alle 17.00 dal Municipio di Aurisina, porterà i partecipanti alle cave e falesie e a incontrare, nelle aziende marmifere, gli scultori e studenti in residenza, con la presentazione a cura di Eva Comuzzi. Prenotazione obbligatoria su info@estplore.it o chiamando il numero di cellulare +39 3407634805.