La leggenda di Ginevra e Odorico, una storia d'amore travagliata

Sono tante le leggende legate al Friuli Venezia Giulia. Oggi, in particolare, vogliamo raccontarvene una che parla di una storia d'amore travagliata, quella tra Ginevra di Strassoldo e Odorico di Villalta.

La leggenda

Ginevra era una giovane e bella ragazza che, nonostante l'età, era già stata promessa in sposa a Federico di Cuccagna. Entrambe le famiglie, visto la giovane età dei due figli, si accordarono di celebrare il matrimonio tra Ginevra e Federico quando questi sarebbero divenuti più grandi. Ma quanto giunse finalmente il tempo delle nozze, Ginevra dichiarò a tutti il suo amore per Odorico di Villalta, conosciuto poco prima ad un ballo.

Nonostante l'accordo preso con la famiglia dei Cuccagna, il padre di Ginevra, volendole molto bene, acconsentì al suo matrimonio con il conte, rompendo così il patto. Nel 1344 i due amanti convogliarono a nozze. Quando Ginevra arrivò al castello di Villalta, però, fu imprigionata da Federico di Cuccagna, che, sentendosi tradito, aveva assediato il castello e scacciato Odorico. Federico, però, non riuscì nel suo intento: secondo la leggenda, infatti, prima che il ragazzo poté toccarla, Ginevra si tramutò in una statua di marmo.

Odorico, nel mentre, aveva radunato dei cavalieri a lui fedeli che lo aiutarono a riprendersi il castello e a uccidere il rivale in amore. Una volta finita la lotta, Odorico si mise alla ricerca della sua amata, ma trovò solo una statua in marmo che le assomigliava molto. In lacrime, abbracciò la statua, e per magia Ginevra ritornò umana.

I giovani, però, non erano destinati a vivere felici per sempre. Poco dopo, infatti, Odorico partì per la guerra e non fece più ritorno. Ginevra non smise mai di aspettarlo, e secondo la leggenda, nelle notti di luna piena, ancora oggi si possono sentire i suoi lamenti.