Tra storia, amore e violenza: gli appuntamenti da non perdere alla libreria Lovat

Diversi appuntamenti da non perdere dal 13 al 30 maggio alla libreria Lovat di viale XX Settembre 20. Tante giornate dedicate alla presentazione di interessanti libri da leggere tutti d'un fiato e progetti dedicati ai più piccoli. Ecco di seguito gli appuntamenti del mese.

Una scontrosa grazia

Domani, sabato 13 maggio, alle ore 18, ultimo appuntamento di stagione di Una Scontrosa Grazia, il ciclo di incontri triestino dedicato alla poesia presso la libreria Lovat di Trieste. Mario Famularo presenta Defrost di Diletta D'Angelo (Interno Poesia Editore, 2022) e Diktionarium di Giorgia La Placa (Samuele Editore, 2023). Le due giovanissime autrici bolognesi già ben note nell'ambito letterario italiano per avere vinto il premnio Ritratti di Poesia (Diletta D'Angelo, pubblicato da Interno Poesia) e il premio Bologna in Lettere (Giorgia La Placa, pubblicato da Samuele Editore) dialogheranno con Mario Famularo sulle rispettive poetiche e sullo stato della poesia dal punto di vista dei giovani autori e studiosi.

Violenza assistita

Lunedì 15 maggio alle ore 18 con l'Associazione CLIC si parlerà di "Violenza assistita". Discutere di violenza intrafamiliare con le bambine ei bambini è sempre difficile, ma, vista la drammatica diffusione del tema, è spesso necessario. Con la dott.ssa Maria Grazia Apollonio, psicologa e psicoterapeuta dell'associazione CLIC e del Centro Antiviolenza GOAP, vedremo tre albi illustrati che con delicatezza e attenzione possono aiutare familiari, insegnanti, professionisti di diverse categorie ad affrontare l'argomento.

Non esisto

Mercoledì 17 maggio alle ore 18 Alberto Schiavone presenta Non esisto (Edizioni Clichy, 2023). Una donna esce da un cancello. È quello del carcere, dove ha passato lunghi anni della sua vita. Lì dentro c'è stata una storia, e fuori ad attendere Maria ce ne deve essere per forza un'altra. Che direzione prenderà adesso la sua vita, che la reclusione ha spezzato a metà? Maria prova a riprendere il filo della propria esistenza con testardo abbandono. Dormire, mangiare, lavorare: attività banali, che si rivelano terribilmente difficili in un mondo che conosce la punizione ma non il perdono, che chiude gli occhi sulle creature ai suoi margini e in cui le persone come Maria semplicemente «non esistono». Eppure Maria ci prova, anche quando tutto sembra rotolare, quando persino amare è difficile in tutta quella libertà in cui gli esseri umani si muovono, quasi sempre inconsapevoli di quanto sia arduo imparare a nuotare senza nessuno che te lo insegni, tenendoti sospesa sull'acqua.

Alberto Schiavone tratteggia una figura di donna tenera e feroce, e la pone nel campo di azione più contraddittorio, quello in bilico tra giusto e sbagliato, tra libertà e prigione. Rovesciandoci addosso una domanda: ad attendere Maria c'è davvero la libertà a lungo sognata, o solo un altro recinto? Ma soprattutto: quando la gabbia viene aperta, è davvero possibile spiccare il volo?

Vino e libertà

Lunedì 22 maggio alle ore 18 Angelo Floramo presenta Vino e libertà (Bottega Errante, 2023). Dialoga con Francesca Schillaci. Le storie di Floramo ci conducono per borghi antichi o periferie sterminate, dagli Stati Uniti al Mar Nero, disegnando topografie ribelli quasi sempre macchiate di sugo. Sanno tutte di ebbrezza e di libertà, forse perché il tempo di questo nostro vivere va intriso di vino tanto quanto di ideali. Il lettore è dunque avvisato: qui si beve molto, molto si mangia. Si fuma e si ama. E soprattutto si sogna, senza necessariamente andare a dormire. Di che cosa? Ma di un mondo migliore del nostro, come quello per il quale hanno lottato i protagonisti dei racconti. Alcuni reali, altri inventati.

Cos'hanno in comune la periferia di Praga, la Dalmazia in inverno, un birraio di Belfast, o una tabaccheria di Lisbona? Nulla, probabilmente, oltre a quello struggimento che prende sempre il cacciatore di storie, quelle che si impregnano di alcol e di anarchia quando arrivato alla fine di un lungo viaggio non chiede altro che di poterle raccontare a qualcuno. Forse perché è ubriaco, o forse perché innamorato: di una donna, di una bottiglia o di un'utopia, in fondo non fa troppa differenza.

La cena. Avanzi dell'ex Jugoslavia

Martedì 23 maggio alle ore 18 Bo?idarStanišic presenta La cena. Avanzi dell'ex Jugoslavia (Marotta & Cafiero, 2022). Ne parla con l'autore Valerio di Donato. Ora di cena. Milano. Periferia. Tavolabandita. Sono tutti in attesa di brindare: la polacca Paulina; Brambilla, italiani; i Milenkovic, "serbi della Serbia"; i Fazlic, musulmani bosniaci e un ospite inatteso. Nessuno pronuncia una parola intollerabile: guerra. I più piccoli non la ricordano; i grandi invece fumano, piangono, ridono di un posto che chiamavano "casa". Bozidar Stanisic ci regala una testimonianza, il vuoto, la perdita, la sconfitta di chi è costretto a strappare le proprie radici verso i campi profughi. Si brinda, ma a chi? Un chi accoglie? A chi si sente straniero in un'altra patria? A chi non c'è più? Agli "avanzi" dell'ex Jugoslavia? Nei bicchieri di cristallo fragili non c'è vino, ma nostalgia, rabbia e una flebile voce che desidera un'identità che non esiste più.

Matricole a tavola

Mercoledì 24 maggio alle ore 18 Gloria Barraco presenta Matricole a tavola. Il primo manuale di nutrizione per studenti fuori sede e non solo (Ultra Edizioni, 2023). Ne parla con l'autrice Chiara De Vita. Giovane nutrizionista che ha vissuto le ansie e le aspettative della vita universitaria fuori sede, Gloria Barraco concentra le sue attenzioni sulla vita degli studenti, dedicando grande cura alla cronobiologia, disciplina che studia gli orologi biologici e le loro connessioni con la salute. Gli studenti hanno bisogno di vivere in armonia con i propri ritmi biologici per garantirsi benessere fisico e mentale e lo sviluppo della creatività e della memoria.

Ecco allora la guida alimentare per studenti universitari: un manuale ricco di consigli pratici, dal modo in cui fare la spesa a quello con cui organizzare la dispensa, con una particolare attenzione alle scelte ecologiche, fino alla maniera migliore di destreggiarsi tra i fornelli, dalla colazione alla cena, per comporre un pasto bilanciato, con una serie di ricette semplici e veloci, da preparare senza strumenti complicati e con l'utilizzo di bicchieri e cucchiai. E proprio per la sua natura, questo libro è un vademecum per chiunque voglia riscoprire nel semplice atto del nutrirsi un'esperienza di crescita, apprendimento e salute. Perché ognuno di noi, se vuole imparare a mangiare bene, può essere una matricola a tavola.

Una storia d'amore e di lucida follia

Giovedì 25 maggio alle ore 18 Rossana Luttazzi presenta Una storia d'amore e di lucida follia. A mio marito Lelio Luttazzi (Santelli editore, 2023). Ne parla con l'autrice Marinella Chirico. Una grande storia d'amore che riluce di intensità e malinconia. Il racconto autobiografico della vita simbiotica accanto al marito Lelio Luttazzi, musicista e uomo straordinario. Dalla spensieratezza del primo incontro fino al dolore per la perdita del Maestro, in un viaggio insieme durato trentasei anni. Un diario struggente ma anche una storia di resistenza al dolore e rinascita. Sarà la creazione della Fondazione in ricordo del marito a riportare l'equilibrio nella vita dell'autrice. Dieci lunghi anni per uscire dal tunnel nero della disperazione e ritrovare il piacere per la vita. Una dichiarazione d'amore nero su bianco, prima che il tempo possa cancellare i ricordi.

Scrivimi dal confine

Lunedì 29 maggio alle ore 18 Luca Saltini presenta Scrivimi dal Confine (Piemme, 2023). Luca Saltini costruisce un affresco storico che ha il passo del romanzo classico e la voce della contemporaneità, legando a doppio filo la vita di una donna, e il suo desiderio di riscatto, alle tragedie e agli slanci del Secolo Breve. Un romanzo vivo, che mostra come i confini da superare siano sempre quelli dentro noi stessi.

Aimée non ha mai affrontato un viaggio così lungo da sola, e ora, seduto sul treno che la sta conducendo dall'Italia alla Repubblica Democratica Tedesca, nel gelido inverno del 1960, non fa che pensare all'altro lungo viaggio che aveva intrapreso all' età di cinque anni per lasciare Parigi, e la guerra, e raggiungere l'Italia, la terra di suo padre, in cui trovare un po' di pace, anche se poi il destino le aveva riservato tutt'altro. Nessuno sa la vera ragione del suo viaggio, nessuno sa che sta mentendo per raggiungere una parte di mondo preclusa agli occidentali. E che quella menzogna potrebbe costarle la galera, o peggio. Per non cedere alla paura, ripercorre tutto il cammino che l'ha condotta a quel preciso momento, su quel treno, con i documenti falsi nella borsa: un garbuglio inestricabile di gioie e dolori che l'hanno portata lì, nell'attesa di compiere fino in fondo il proprio destino.

Fine dei giochi

Martedì 30 maggio alle ore 18 Paolo Vatta presenta Fine dei giochi (Infinito Edizioni, 2023). Ne parla con l'autore Edy Pernici. Puglia, anni Cinquanta. Nell'immediato dopoguerra un giovane prete parte dal Nord portando nel cuore l'amore per una donna e attraversa l'Italia frastornata e ferita. Nella lontana Puglia lo attende il primo vero incarico della sua vita da religioso: sostituire l'anziano parroco che, dopo tanti anni, è venuto a mancare. Questa, almeno, la versione ufficiale. Il paese dove è stato destinato pare senza tempo, una nicchia chiusa che la geografia del luogo ed esclude dal resto del mondo, insieme a un manipolo di abitanti per nulla timorati di Dio, uniti in un segreto che protegge e uccide, dediti a un gioco strano e crudele che si consuma nello scantinato di un vecchio bar. È che il Male, quando è evocato, diventa stanziale. Mette alla prova anche la più pura delle anime. Concupisce. Lambisce. Strega. Fa innamorare di sé. Paralizza il tempo, è infestante, avvolge tutto, uomini e cose, oscura il sole e forse estirparlo è impossibile.