Riprendono gli incontri alla Lovat: gli appuntamenti di settembre

Al via la nuova stagione. Riprendono gli imperdibili appuntamenti alla Libreria Lovat, da mercoledì 13 a giovedì 28 settembre in viale XX Settembre 20. Tante giornate dedicate alla presentazione di interessanti libri da leggere tutti d'un fiato e incontri dedicati ai bambini. Ecco di seguito gli appuntamenti del mese.

Del silenzio non si può tacere

Primo appuntamento mercoledì 13 settembre alle ore 18:00. Stefano Sinelli e Giuseppe Fabiano presentano Del silenzio non si può tacere. Un viaggio nell'universo del silenzio - Franco Angeli Editore, 2023. Modera il dottor Arturo Rippa, psicologo e psicoterapeuta.

Secondo antichi racconti il solco che abbiamo sotto il naso, il prolabio, è l'impronta del dito che un angelo ci mette sulla bocca prima della nascita, per raccomandare il silenzio sulla vita prenatale. Nasciamo così già custodi del silenzio e durante la nostra vita ne siamo attratti, respinti, a volte ne siamo cultori e a volte vittime. Il silenzio è un universo perché di esso ha tutte le caratteristiche: è dentro e fuori di noi, c'è stato prima, c'è ora e ci sarà domani, può essere senza consistenza e densissimo, è meraviglioso e spaventoso. Espressione dell'umano, del divino e del demoniaco.

Questo libro lo osserva da molte angolazioni: nell'utilizzo quotidiano, nelle forme di manipolazione e coercizione, nel suo rapporto con le varie arti (dalla pittura alla scultura, dal cinema alla musica), nella sua immanenza nella spiritualità e nella psicoterapia. Ma alla fine di questo percorso, più di prima, il silenzio affascina, sfida, preoccupa. Ci lascia pieni di domande, di curiosità, di dubbi. Al termine di questo viaggio si è circondati da un silenzio assordante.

Palme al Polo nord

Si prosegue giovedì 14 settembre alle ore 18.00, Marc Ter Horst presenta Palme al Polo nord - Editoriale Scienza. Dialoga con l’autore Paolo Stanese.

Il clima spiegato ai ragazzi in un libro chiaro e completo, per capire il cambiamento climatico, le cause e le possibili soluzioni. In questo libro il clima viene spiegato seguendone l’evoluzione, dalla sua origine ai giorni nostri, per capire com’è cambiato, che cosa c’entriamo noi esseri umani e che cosa possiamo fare. Quali sono le conseguenze del cambiamento climatico? Perché il livello del mare si alza? Cosa sono i combustibili fossili? E le fonti di energia sostenibili Dalle tecniche di ricerca alle cause del riscaldamento globale, dalle possibili soluzioni all’energia del futuro, l’autore consente ai più giovani di comprendere un tema urgente e di grande attualità.

Pordenonelegge alla Lovat

Venerdì 15 settembre alle ore 18.00 Pordenonelegge alla Lovat per L'affermazione della poesia. Con Paolo Febbraro e Nicola Gardini. Conduce Alessandro Canzian. In collaborazione con “Una scontrosa grazia”.

Quando la poesia non è solo scrittura ma passa attraverso la critica e la traduzione, quale osservatorio diventa l'autore? Quali relazioni tra il testo scritto, il testo criticato e quello tradotto? Nicola Gardini e Paolo Febbraro, poeti ma anche traduttori e critici letterari, si confronteranno sui flussi sotterranei che percorrono la parola letta e quella scritta, per comprendere quanto l'autore oggi affondi nel contemporaneo e nella tradizione e quanto questo aiuti a costruire il percorso personale.

L’artiglio del tempo. Un mistero tra gli oscuri vicoli di Napoli

Mercoledì 20 settembre alle ore 18.00 Anna Vera Viva presenta L’artiglio del tempo. Un mistero tra gli oscuri vicoli di Napoli - Garzanti, 2023. Introduce Edoardo Triscoli.

Anna Vera Viva ha dato vita a due personaggi che sono entrati nel cuore dei lettori. Un prete e un boss della malavita che indagano, vivono e respirano alla Sanità che li ha visti crescere, perdersi e poi ritrovarsi. La Sanità è un'isola e per navigare il mare che la circonda ci vogliono passione, abilità e coraggio. Lo sa bene padre Raffaele, da poco tornato nei luoghi dove ha vissuto i primi anni di un'infanzia rubata e dove l'ombra di Peppino, il fratello malavitoso che il destino gli ha dato in sorte, si allunga su ogni evento del quartiere. Questa volta, però, un'ombra ancora più fosca avvolge le indagini del prete e della sua perpetua: è l'ombra della storia; di una guerra lontana che sembra ancora vicina; di una Napoli che si ribella ai nazisti; di un popolo fiero che non cede al gioco dei potenti.

Perché c'è un morto che non è una persona come le altre: sul braccio porta tatuati i numeri che ricordano un orrore impossibile da dimenticare. È Samuele, l'anziano venditore di cappelli che viene trovato senza vita nel suo negozio. Per tutti si tratta di un incidente, ma nulla di quanto accade alla Sanità risponde alla spiegazione più logica e padre Raffaele, convinto che la morte di Samuele sia strettamente allacciata a quel tempo, si trova a ripercorrere eventi che parevano ormai lontani. Perché lui sa che la storia ha tentacoli lunghi e che il male scorre in fiumi che giungono fino a noi. Così il sangue del passato si mescola con quello del presente, si insinua negli stessi vicoli, ma parla parole nuove che padre Raffaele dovrà decifrare.

Racconti dal Materasso

Venerdì 22 settembre alle ore 18.00 Stefania Vian presenta Racconti dal Materasso - Maurizio Vetri Editore.

In che posizione dormite? Supini con le gambe divaricate e le braccia conserte come i faraoni? A pancia in giù, appiattiti sul materasso come dei ninja? Oppure di lato, in posizione fetale per proteggere il grembo, dove vita ed emozioni si concentrano? E il materasso? Chi lo vuole morbido per l’accoglienza, chi lo vuole rigido per il sostegno e chi non sa proprio cosa vuole. Perché ogni materasso porta con sé un’emozione diversa e in un negozio di letti e materassi entrano tutti i tipi di persone... 58 racconti di quotidiano mal dormire trasformati in un originale e sorprendente viaggio.. Una danza alla ricerca del benessere interiore nella quale sensazioni ed emozioni si fondono insieme. Benvenuti nel mondo intimo del dormire.

Appuntamento per bambini

Sabato 23 settembre alle ore 11:00 Alessandro Montagnana presenta Scherzi d'autunno, Emme Edizioni 2023.

Un’insolita raffica di vento porta con sé non solo i primi segni dell’autunno, ma anche tante variopinte e svolazzanti… mutande. Che uso ne faranno gli animali del bosco? Un libro illustrato per bambini dai 3 anni, per imparare a guardare il mondo con curiosità e fantasia. Un racconto che mostra come le cose più semplici e inaspettate siano a volte le più belle e divertenti. Ritorna il bravissimo Alessandro Montagnana per farci conoscere la sua nuova dolce e divertente storia.

Il contraccolpo dell'abisso

Martedì 26 settembre alle ore 18.00 Andrea Comisso presenta Il contraccolpo dell'abisso - Hammerle Editori, 2023. Introduce Luca G. Manenti Letture a cura di Sara Alzetta.

Dopo il libro d’esordio “Oggi le nuvole regalano una tregua”, Andrea Comisso ci regala una seconda raccolta, “Il contraccolpo dell’abisso”, composta da racconti di vari generi e toni narrativi che prendono spunto da fatti storici o da quanto quotidianamente accade davanti ai suoi occhi e che, grazie ad una fantasia inesauribile, egli (re)inventa e (ri)elabora, riuscendo a stupirci e a trasmettere, sempre, un messaggio. La sua è una prosa discorsiva, libera e disinibita - pure sboccata all’occorrenza - nella quale non mancano ironia e soprattutto autoironia; come un pittore impressionista si serve di pennello e colori, egli sceglie le parole, ma lascia a noi il compito di entrare nella sua opera e viverla, secondo la nostra personale sensibilità.

Riflessa in uno specchio rotto

Infine, giovedì 28 settembre alle ore 18.00, Erida Petriti presenta Riflessa in uno specchio rotto - Pav edizioni. In dialogo con Roberto Masiero.

Una raccolta di racconti in cui l’autrice, col suo particolare stile, ripercorre le vicissitudini dell’Albania, sua terra d’origine, viste attraverso gli occhi dell’infanzia, vissuta sotto la dittatura; dell’adolescenza, che ha conosciuto le atrocità della guerra civile e infine della maturità, che la vede emigrare e trovare accoglienza in Italia.