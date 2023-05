Libri e vini: a maggio incontri letterari e degustazioni speciali a Villaggio del Pescatore

Che la decima edizione di Duino&book in fase di partenza sia speciale lo si nota dalla particolare vivacità delle numerose attività contenute nel variegato programma che già da un mese allieta il fedele pubblico con particolari anteprime (in particolare Duino&book cammina). Dopo le prime due conferenze stampa (una di presentazione del Premio Internazionale Rilke a marzo e dell’avvio del progetto a Terracina), è stato presentato venerdì 28 aprile il nuovo programma di "Libri e Vini in Piazzetta" che accompagnerà i lettori per tutto il mese di maggio nella Piazza del Villaggio del Pescatore.

L'iniziativa

“Abbiamo voluto con forza riproporre la formula di presentazione dei volumi con l’assaggio dei vini del Friuli Venezia Giulia (illustrati dal rappresentante delle Città del Vino, Gianpietro Colecchia), richiesta a gran voce dal pubblico - ha sottolineato Massimo Romita Presidente del Gruppo Ermada Flavio Vidonis - in una location particolare, con significativi ospiti. Stiamo definendo gli ultimi dettagli per la presentazione ufficiale del programma della decima edizione di "Duino&book Un mare di Storie di Pietre, di Angeli e di Vini" che si svolgerà nell’arco di nove mesi con oltre 70 eventi diffusi in quattro Nazioni e sette regioni italiane. La notizia di queste ore che il progetto si è classificato 13° su 94 sul Bando Regionale Manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica conferma la varietà e la qualità della proposta avanzata".

"Bora.La ogni anno partecipa molto volentieri a "Libri e vini in piazzetta", un'occasione non solo per promuovere i propri libri, ma anche dei bellissimi momenti di convivialità. Quest'anno è un piacere particolare aprire la rassegna con il libro del compianto Corrado Premuda, potendolo così ricordare tutti assieme in un modo che sicuramente avrebbe apprezzato tanto" queste le parole pronunciate da Diego Manna, direttore di Bora.La.

"E' con grande piacere - ha dichiarato Massimo Premuda - che inauguriamo il Maggio dei Libri con questa raccolta di racconti in dialetto triestino di Corrado Premuda letti dall'attrice Alessia Giani che leggerà i passi scelti dal libro che sicuramente interesserà il pubblico anche perché uno dei racconti è ambientato proprio a Portopiccolo di Sistiana nel Comune di Duino Aurisina".

Il maggio dei libri

L’iniziativa è inserita all’interno de "Il maggio dei libri", iniziativa del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il Libro e la Lettura. Iniziativa nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, Il Maggio dei Libri è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono, ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.

Nella sua missione, Il Maggio dei Libri coinvolge in modo capillare enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati. In Italia, ma non solo: ogni anno, infatti, la campagna varca i confini nazionali unendo nella comune passione per la lettura diverse realtà, come le scuole italiane all’estero. Infatti, grazie alla collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nel corso delle varie edizioni si sono svolti appuntamenti in numerosi Paesi tra cui: Argentina (Buenos Aires e Morón), Belgio (Liegi e il sito Unesco Blegny-Mine), Brasile (San Paolo), Canada (Toronto), Croazia (Albona e Zara), Francia (Lione e Parigi), Germania (Berlino), Grecia (Atene), Perù (Lima), Romania (Bucarest), Slovenia (Pirano), Spagna (Barcellona), Svizzera (Lugano e Poschiavo) e Turchia (Smirne), oltre a iniziative organizzate da 46 tra Istituti Italiani di Cultura, Ambasciate e Consolati all’estero di tutto il mondo.

Il programma di Libri e vini in piazzetta