Al Salone Internazionale del Libro un libro dedicato alla magia di Trieste

Domenica 12 maggio 2024 alle ore 11.00 nella Sala della Poesia ospitata presso il Padiglione Oval nello Stand W 162 della Regione Friuli Venezia Giulia, la casa editrice Italo Svevo di Trieste, presente anche quest'anno al Salone Internazionale del Libro di Torino con uno stand al Padiglione 2, presenta il libro "Ritorni" di Mariolina Venezia.

Nel corso dell'incontro, svolto in collaborazione con Pordenonelegge e Premio Friuli Venezia Giulia - Il racconto dei luoghi e del tempo, l'autrice del racconto lungo dedicato alla città di Trieste e scritto quale vincitrice del Premio Friuli Venezia Giulia “Il racconto dei luoghi e del tempo”, dialogherà con Gian Mario Villalta, poeta e direttore artistico del Festival Pordenonelegge. Interverranno il direttore editoriale della casa editrice Italo Svevo, Dario De Cristofaro e l'editore, Alberto Gaffi.

Mariolina Venezia incontrerà il pubblico e terrà una sessione di firmacopie anche presso lo stand della casa editrice triestina, collocato all'interno del Padiglione 2 - Stand F55, nel corso della stessa giornata dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Nell'occasione, la casa editrice triestina Italo Svevo presenterà, inoltre, in anteprima assoluta, i nuovi Album di Duino inseriti all'interno del progetto europeo con i partner Riveneuve di Parigi (Francia) e Wieser di Klagenfurt (Austria) che propongono edizioni trilingui delle proprie pubblicazioni attraverso l'alleanza di editori WIR.

Il libro

A Trieste c’era già stata. E non le era piaciuta. Tanto che non ci voleva neppure ritornare. Poi ha cambiato idea, perché in ogni occasione che si presenta ce ne sono altre che si riaffacciano, anche quelle perdute. Soprattutto quelle. Ritorni è un lungo racconto scritto da Mariolina Venezia in prima persona, percorrendo un terreno di confine tra il diario, la memoria e l’autoanalisi, dove Trieste è al centro di un movimento senza sosta, un gioco di distanze e sovrimpressioni che ci restituisce il senso del tempo vissuto, con ironia e accettazione.

Il centro della vita con il passare degli anni pare allontanarsi: il tempo gli gira intorno con un movimento a spirale, proprio come Trieste, che ha una storia unica, profondamente incisa, ma è piena di storie eccentriche e di personaggi enigmatici, una città troppo celebrata e troppo sfuggente, con la sua luce intensa, inesorabile, che non si lascia possedere. Ma proprio quando l’autrice ha deciso di rinunciare a comprenderne la “scontrosa grazia”, ecco che: «Trieste ti si svela per un attimo solo quando ti volti indietro. Come la vita, che poi torni a non capirla».

«Mariolina Venezia percepisce l’anima di un luogo reale e reinventa quel luogo con una sensibilità personalissima, critica e allo stesso tempo pronta a lasciarsi affascinare. Così è stato per la città di Trieste, alla quale ha dedicato pagine intense e frizzanti, con uno sguardo originale e una disarmante verità personale». - Premio Letterario Friuli Venezia Giulia.