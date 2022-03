Sabato 26 marzo il Friuli Venezia Giulia protagonista su Rai 1

Andrà in onda sabato 26 marzo su Rai 1 alle ore 15.15 la puntata di Linea Bianca dedicata al Friuli Venezia Giulia: "Rimango colpito da questo territorio immerso in una natura incontaminata e da chi lo abita: persone ospitali, dal grandissimo cuore, con una marcia in più".

Queste le parole del conduttore e scrittore del programma, Massimiliano Ossini. Linea Bianca - leggiamo sulle pagine social della Regione - è un format dedicato alla vita, la cultura e alle attività ad alta quota. Già in questi giorni Massimiliano si trova a Sappada dove sta realizzando la puntata che andrà in onda a fine mese. Potete vedere le dirette ai seguenti link: 1 e 2.

"Massimiliano ci parlerà dello Specchio di Biancaneve, la meravigliosa cascata del rio Siera che in inverno si trasforma in una spettacolare parete di ghiaccio sulla quale è possibile intraprendere diverse linee di salita, degli artigiani, i maestri di sci e dei tanti giovani sappadini che 'andati in città per studiare - ci racconta - hanno deciso di ritornare alle loro radici per lavorare qui e realizzare un modo diverso di vivere rispetto alla frenesia della pianura, forse con meno comodità ma con più qualità della vita' ". Appuntamento da non perdere dunque.

Linea bianca: il programma

Linea bianca - Storie di montagna è un programma televisivo italiano di genere naturalistico dedicato alla montagna, alla gastronomia, alla cultura e alle attività sportive montane, in onda a partire dal 2000. È l'edizione invernale delle Linee di Rai 1, nonché l'ideale spin-off della trasmissione Linea blu.

Il programma è condotto da Massimiliano Ossini con la collaborazione di Lino Zani (alpinista, esperto in sicurezza), Mauro Mario Mariani (professore e medico, esperto in alimentazione mediterranea) e Roberto Bruni (agronomo, dottore di ricerca in entomologia e docente di viticoltura; affronta il tema dell'agricoltura in montagna).

Fonte Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia