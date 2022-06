Liquore alle ciliegie, un’idea dolce e squisita da consumare in compagnia

Il liquore alle ciliegie è una profumata e golosa bevanda molto facile da preparare. Quando arriva la stagione delle ciliegie è ideale fare una bella scorta di liquore per poterlo gustare tutto l’anno. È perfetto anche diluito con dell’acqua per bagnare il pan di spagna e realizzare una golosa torta. Vediamo subito come realizzarlo.

Ingredienti

125 gr di foglie di amarena;

1 litro di vino rosso;

500 gr di zucchero;

2 bustine di vanillina;

1/2 litro di alcool a 95°.

Procedimento

Recuperiamo le foglie di amarena da una pianta non trattata. Puliamole e mettiamole in un vaso di vetro. Versiamo il vino, che deve ricoprire completamente le foglie. Cerchiamo di pressare le foglie verso il fondo del vaso con un cucchiaio. Chiudiamo bene e lasciamo macerare per 24 ore.

Filtriamo e versiamo il vino in una pentola. Aggiungiamo lo zucchero e la vanillina e portiamo sul fuoco. Mescoliamo e quando lo zucchero sarà sciolto spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare completamente. A questo punto aggiungiamo l'alcol e mescoliamo bene.

Imbottigliamo e lasciamo riposare per circa 20 giorni prima di assaggiare. Serviamo il liquore fresco dopo pranzo o dopo cena. Possiamo anche portarlo in tavola assieme a una ricca coppa di ciliegie.