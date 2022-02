Occhi al cielo: arriva questa sera la luminosissima Luna piena della neve

Tutti pronti a sollevare gli occhi al cielo: arriva questa sera, mercoledì 16 febbraio, la luminosa “Luna piena della neve”. Nel dettaglio, la Luna sarà completamente piena alle 17.57, ma sarà verso le ore 20 che si potrà ammirare in tutto il suo splendore.

Miti, tradizioni e leggende

Perché questa Luna viene chiamata così? Ecco spiegato il motivo: febbraio è il mese in cui cade più neve negli Stati Uniti e per i nativi il secondo plenilunio dell'anno era legato agli alberi che si spezzavano per il freddo e quindi al rito di sedersi a spalla a spalla al fuoco per riscaldarsi. Per i Celti, ad esempio, era la Luna di Ghiaccio, per la sua incredibile lucentezza.

Quando si potrà vedere?

Dunque occhi al cielo al tramonto: dalle ore 18 e soprattutto poi alle ore 20 lo spettacolo sarà assicurato.

Fonte: Moongiant, Il Cerchio della Luna