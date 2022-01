Occhi al cielo: questa sera brilla la Luna piena del Lupo

Gennaio è gia agli sgoccioli e come si può ben notare, dopo il solstizio d'inverno, proprio in questo freddo mese le giornate stanno diventando via via sempre più lunghe. Oltre ai meravigliosi eventi astronomici da non perdere, tra gli spettacoli del mese di gennaio troviamo anche la prima Luna piena dell'anno attesa proprio questa sera, esattamente nella notte tra il 17 e 18 gennaio 2022. Conosciuta anche come la “Luna del lupo”, scopriamo qualche curiosità, come e quando osservala.

Significato e curiosità

La Luna piena di gennaio è detta anche Luna del Lupo, Luna del Grande Inverno, Luna dei Ghiacci, Vecchia Luna leggiamo su Treviso Today.

La tribù dei Seneca nell'America settentrionale, crede che un lupo abbia dato alla luce la Luna attraverso degli ululati al cielo. In Giappone a gennaio si festeggia il dio Lupo, Ooguchi Magami, ovvero una bestia mitologica divinizzata perché proteggesse i raccolti dagli attacchi di cervi e cinghiali. Per i sassoni, invece, gennaio è il Wulf-monath ovvero il “mese del lupo". Secondo i celti, infine, il lupo è infuso di potere lunare, che si riferisce alla sua capacità di fiutare intuizioni o conoscenze nascoste e di scovare fonti di pericolo inaspettate.

Luna piena

Come indica l’Uai (Unione Astrofili Italiani), la Luna sarà piena per l’esattezza giorno 18 gennaio 2022 alle 00.47 (ora italiana); ma tutta la notte, a partire dal tramonto, sarà possibile ammirare lo splendore del nostro satellite al 100% di luminosità (circa dalle 21.00 di questa sera). Basterà alzare gli occhi al cielo e volgerli sull’orizzonte a Est.