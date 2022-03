La luminosa Luna piena che annuncia l'arrivo della primavera: quando e come vederla

Arriva tra poche ore la meravigliosa Luna piena del mese di marzo: lo spettacolo è atteso domani, venerdì 18 marzo. Essa viene chiamata Luna di Primavera o del Verme ed emana una forte luce, si tratta di un evento astronomico da non perdere che per secoli ha accompagnato e alimentato miti e leggende in tantissime popolazioni della Terra.

Sul sito Mogigante leggiamo che viene chiamata in questo modo proprio per il cambio di stagione. Gli anglosassoni, ad esempio, usavano la Luna del Verme come un modo per prevedere lo stato dei loro raccolti. Ed è proprio questo infatti il momento di fare le “pulizie di primavera”, non solo in casa liberandosi delle vecchie cose inutili, ma anche nella nostra mente, eliminando la pesantezza dei mesi bui dell'inverno per accogliere nel modo migliore la parte più luminosa dell'anno. La Luna di marzo è infatti legata all'abbondanza, alla rinascita e, ovviamente, alla fertilità.

Dettagli

"La Luna piena di marzo 2022 sarà venerdì 18 alle 08:18 del mattino (ora italiana). Il 18 marzo 2022 la Luna si trova a circa 383.194 km dalla Terra ed è la quinta per distanza maggiore tra le 12 lune piene del 2022" leggiamo sul sito viaggio-in-cina.it.