Occhi al cielo: arriva questa sera la splendida Luna Piena dai colori tipicamente autunnali

Arriva la prima Luna piena dell'autunno: lo spettacolo della "Luna piena del Cacciatore" sarà visibile proprio questa sera, mercoledì 20 ottobre, è sarà caratterizzata da una forte colorazione che prende le sfumature del rosso e dell'arancione.

Significati

Chiamata così già nell'antichità dai nativi americani, il significato del nome di questa Luna è attribuibile all’inverno che stava per arrivare, la sua comparsa in cielo determinava il momento perfetto per cacciare e fare scorte per i freddi mesi a venire. Luna del Cacciatore, ma anche Luna Rossa o Luna del Sangue: essa viene anche chiamata Luna Sanguigna per i suoi colori e per la caccia alle prede con cui fare scorta di cibo per l'inverno.

Quando ammirarla

Lo spettacolo sarà visibile già al tramonto, ma la visione più bella sarà intorno alle 18. La Luna sembrerà più grande del solito grazie alla sua posizione rispetto all'orizzonte.