Luoghi del Cuore Fai: chiuso il censimento, ecco la classifica provvisoria

Dopo circa 8 mesi si è chiuso l'altro ieri, martedì 15 dicembre, il censimento dei "Luoghi del Cuore" degli italiani promosso da Fai (Fondo Ambiente Italiano), non sarà più possibile dunque votare sul portale. Se i risultati ufficiali verranno annunciati tra febbraio e marzo 2021, sul sito è comunque già disponibile la classifica provvisoria con i voti raccolti.

La decima edizione del censimento, come sempre, serve ad accendere i riflettori dell'opinione pubblica sui luoghi da salvare, proteggere e valorizzare. Inoltre, grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo il Fai ha sostenuto e promosso 119 progetti di recupero e valorizzazione di luoghi d'arte e di natura.

Inaugurate quest'anno anche due nuove classifiche speciali: quella dedicata all'Italia sopra i 600 metri, e quella dedicata ai luoghi storici della salute, beni architettonici che hanno radici profonde nel nostro passato e che oggi, a fronte dell'emergenza sanitaria, sono divenuti valorosi presidi a tutela di tutti noi. Luoghi che raccontano quanto il benessere di corpo e mente abbia radici antiche in Italia.

Ad aggiudicarsi il primo posto, per ora, con 57.794 voti, c'è il Piemonte e la sua ferrovia storica, con il tracciato della Ferrovia delle Meraviglie Cuneo-Ventimiglia-Nizza. L'opera, pensata e realizzata quasi due secoli fa, unisce con il suo tracciato l’Italia alla Francia, il Piemonte alla Liguria i monti al mare, la pianura alla costa.

Il Friuli Venezia Giulia non figura purtroppo nella top 10 ma sono tantissimi i luoghi menzionati nella classifica provvisoria, molto più di 30. Al primo posto - tra i luoghi della nostra regione - Villa Ottelio Savorgnan (Ariis, Udine) che con 4.703 voti si posiziona al 49° posto della classifica nazionale. Trieste compare per la prima volta al 210° posto con il Castello e il Parco di Miramare che hanno ottenuto in totale 1.283 voti. Per scoprire tutte le bellezze del Friuli Venezia Giulia in classifica e le loro posizioni clicca qui.