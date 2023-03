M. Il figlio del secolo: ripartono le riprese tra Trieste e Ruda

Sono ripartite la settimana scorsa le riprese di “M. Il figlio del secolo”, la nuova serie Sky Original di Joe Wright con Luca Marinelli, adattamento dell'omonimo romanzo bestseller di Antonio Scurati già vincitore del Premio Strega nel 2019. Dopo aver girato per più di una settimana tra Aquileia e Gorizia lo scorso novembre, nei giorni scorsi il Friuli Venezia Giulia è tornato ad essere protagonista del set con le nuove riprese che questa volta vedono protagonista la nostra città con nuove scene girate tra Trieste e l’amideria Chiozza nel comune di Ruda.

La nostra regione continua a risultare molto attrattiva per le grandi produzioni tv. La regia dell’intera opera è stata affidata a Joe Wright, reso celebre dal successo del suo “Orgoglio e Pregiudizio” (2005), ma in questa settimana di riprese in Friuli Venezia Giulia è stata affidata a Sophie Muller, regista inglese che ha firmato i videoclip di Beyoncé, Rihanna, Kylie Minogue e Selena Gomez.

La trama

La serie sarà composta da otto episodi ed è prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures (società del gruppo Fremantle) in collaborazione, tra gli altri, con Pathé. Sarà distribuita in esclusiva su Sky e in streaming su Now.

“M. Il figlio del secolo” ripercorrerà la storia di Benito Mussolini dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al discorso tenuto al Parlamento italiano dopo l'omicidio di Giacomo Matteotti nel 1924. Come il romanzo da cui è tratta, anche la serie approfondirà un lato ai più sconosciuto, quello della vita privata di Mussolini, delle sue relazioni personali, tra cui quelle con la moglie Rachele, l’amante Margherita Sarfatti e con altre figure dell'epoca. A interpretare Benito Mussolini sarà l’attore Luca Marinelli, già nominato cinque volte ai David di Donatello.