Barcolana 56, svelato il manifesto firmato dal designer Stefan Sagmeister

TRIESTE - Le strade della Barcolana 56 presented by Generali e di Stefan Sagmeister si incontrano grazie a illycaffè, che anche nel 2024 ha scelto di sostenere la Barcolana e di celebrarla con la realizzazione di un manifesto d’artista. Dopo Michelangelo Pistoletto (2015), Gillo Dorfles (2016), Maurizio Galimberti (2017), Marina Abramović (2018), Olimpia Zagnoli (2019), Lorenzo Mattotti (2020), Ron Arad (2021), Matteo Thun (2022) e Judy Chicago (2023), illycaffè ha scelto di collaborare con uno dei più importanti designer dei nostri tempi, Stefan Sagmeister, per il manifesto della 56.a edizione dell’evento, donando a Barcolana la possibilità di celebrare attraverso l’arte il concept dell’evento, “Energie Positive”.

Il manifesto

illycaffè ha visto nel titolo di questa edizione della regata un’assonanza con il lavoro di Sagmeister e ha proposto all’autore di raccontare l’evento attraverso la lente dei “Beautiful Numbers” e nella prospettiva del “Long Term Thinking”. Il manifesto si traduce così nell'intreccio tra un’infografica e un quadro antico a olio raffigurante una donna. L’artista ha scelto di riprodurre delle vele di colori diversi creando una connessione con il tema “Energie Positive” scelto da Barcolana, e di dimensioni diverse a rappresentare l'evoluzione delle partecipazioni a Barcolana degli ultimi 54 anni. La figura femminile invece, richiama il progresso nel tempo del ruolo della donna nella competizione velica, da semplice spettatrice, come era un secolo fa nelle principali regate di fama internazionale, a grande protagonista come lo è oggi in Barcolana, grazie anche al progetto “Women in Sailing” che Barcolana porterà avanti con forza anche nel prossimo triennio grazie al supporto del presenting partner Generali.

La realizzazione dell'opera nasce dall'ispirazione artistica che ha accompagnato il designer in questi anni. Tra aprile e maggio 2021, in piena epoca Covid, la Thomas Erben Gallery di New York ha ospitato la mostra “Beautiful Numbers” di Stefan Sagmeister. Una mostra che si poneva l’obiettivo di far riflettere il pubblico sui positivi sviluppi del mondo qualora lo si guardasse da una prospettiva a lungo termine, attraverso una serie di visualizzazioni che permettevano di contestualizzare in un periodo di decine o centinaia di anni un qualsiasi fenomeno. Per dimostrare come il miglioramento della società fosse concreto, l'artista realizzò infografiche, vere e proprie opere di design, capaci di raccontare l’evoluzione di una serie di fenomeni nel lungo periodo, grafici in sovrapposizione a quadri antichi. La mostra ha riscosso un ampio successo proprio per la capacità di rappresentare dei “promemoria” positivi e di focalizzare l’attenzione sulla felicità, nonostante le esternalità, come modo di pensare per migliorarsi e impegnarsi per un futuro migliore.

Il progetto si è evoluto nel tempo, fino ad arrivare al 2023, con la terza installazione relativa al “Long Term Thinking”, intitolata “Now is Better”, in continuità con le composizioni apparentemente astratte inserite in dipinti storici del XVIII e XIX secolo.

Una linea artistica e un pensiero che prosegue oggi e che trova piena coerenza nel manifesto della 56.a edizione di Barcolana, attraverso una perfetta sinergia con il concept dell'evento.

"La Barcolana racchiude in sé il concetto di progresso positivo che ritrovo pienamente affine alla mia idea artistica. - spiega Stefan Sagmeister - Ho voluto unire i dati significativi di evoluzione tratti dalla storia della regata con un supporto eclettico come l'antico quadro a olio per creare quel ponte tra passato e presente che racconta una storia di sviluppo nel tempo offrendo un messaggio incoraggiante per l'epoca attuale".

Il concept

“Il concept di quest’anno ‘energie positive’ non vuole essere un’ingenua rimozione di ciò che c'è di negativo intorno a noi, ma un invito a coagulare pensieri e azioni per guardare al futuro con ottimismo. Il manifesto di Stefan Sagmeister - dichiara il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz - è una sintesi artistica straordinaria tra le energie positive passate, che hanno fatto crescere Barcolana fino a farla diventare ciò che cinquant’anni fa era semplicemente inimmaginabile, e i progetti futuri, che richiedono di incanalare nell’evento nuove suggestioni generate da chi partecipa alla regata, dalla città di Trieste, dai nostri partner. Il mondo dell’arte e del design, come già accaduto in passato per Barcolana, è capace di indicarci la strada, sintetizzare con una chiara visione d’insieme quello che insieme possiamo raggiungere: ringrazio illycaffè per questo manifesto che da un lato ci racconta con una sintesi artistica meravigliosa, e dall’altro evoca in noi la volontà e l’impegno a migliorare e lavorare insieme per Barcolana”.

“Rinnoviamo con orgoglio il nostro sostegno alla Barcolana attraverso il legame con il mondo dell'arte. Quest’anno abbiamo affidato la realizzazione del manifesto a uno dei più acclamati artisti contemporanei, Stefan Sagmeister. - afferma Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè - Il risultato è un’opera di design: un’infografica che racconta Barcolana attraverso lo sviluppo del numero dei propri iscritti dal 1969 al 2023. L’artista ha voluto creare un dialogo tra vele di color pastello ed un quadro ad olio antico che rappresenta una donna dell’Ottocento vestita a festa, nel quale illycaffè e Barcolana hanno riconosciuto un ulteriore messaggio, legato all’evoluzione del ruolo della donna nel mondo della vela e non solo”.

Barcolana è in programma il 13 ottobre 2024 nel Golfo di Trieste, con partenza alle ore 10.30, preceduta da eventi a terra e in mare che iniziano il 4 ottobre.