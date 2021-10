Manuel Bortuzzo cammina al Gf Vip e sorprende tutti

Manuel Bortuzzo ha voluto fare una sorpresa per il buongiorno: ha fatto i suoi primi passi nel loft di Cinecittà. L'argomento di discussione? L'altezza dell'atleta, alto "solo" 1.93 cm

Un risveglio diverso quello di ieri, mercoledì 6 ottobre 2021, per i concorrenti del Gf Vip: proprio "un bel risveglio". Lo ha definito così Katia Ricciarelli, raccontando con gioia quello che è successo. Manuel Bortuzzo ha voluto fare una sorpresa a tutti per il buongiorno: ha fatto i suoi primi passi nel loft di Cinecittà con il tutore.

Dopo il tragico incidente che ha costretto il giovane triestino su una sedia a rotelle, il ragazzo è alle prese con un percorso privato di riabilitazione. Come si legge su Today.it, stando alle conoscenze attuali, Bortuzzo non potrà tornare a camminare, ma le ricerche nel settore di lesioni del midollo spinale sono in continua evoluzione.

La commozione dei concorrenti

Al fianco di Bortuzzo gli inseparabili Alex Belli e Aldo Montano con cui il ragazzo ha legato molto. All'arrivo in cucina, dove erano presenti gli altri coinquilini, gli applausi e la commozione. "Che bello!", esclamano i concorrenti del reality show di Canale 5. L'argomento di discussione? L'altezza dell'atleta, alto 1.93 cm. "Vieni qua tu che voglio vedere quanto sei alto", scherza Davide Silvestri. "Sei più alto di Aldo", aggiunge Katia Ricciarelli, "che pezzo di ragazzo".

"Tutti a sedere, lui in piedi. Oggi si fa il contrario", scherza Montano. Poi l'abbraccio di Carmen Russo e soprattutto quello di Lulù, ovvero Lucrezia Selassié, giovane donna con cui Manuel sta vivendo un flirt all'interno del gioco.

Qui il video (Today.it).