Il senso della vita per Manuel Bortuzzo: la ricerca della serenità e la felicità perduta

Lunedì 4 ottobre è andata in onda su canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

Una serata movimentata e che si è rivelata molto speciale per Manuel Bortuzzo. Altre dichiarazioni del giovane triestino hanno fatto riflettere il grande pubblico, lo "sfogo" si è poi concluso con una bellissima sorpresa da parte di una persona a lui molto cara.

La sorpresa

L'ex fidanzata Federica Pizzi gli ha scritto una lettera per cercare di spronarlo a ritrovare il sorriso che nelle utile settimane si è forse un po' spento. Manuel era visibilmente sorpreso e commosso ed ha commentato: "Abbiamo un rapporto pulito, non me lo aspettavo ma mi ha fatto piacere. Chi mi ha vissuto fuori mi comprende. Le voglio ancora molto bene, abbiamo passato bellissimi momenti, poi abbiamo capito che non era la cosa più adatta a noi e siamo rimasti in questo rapporto". Ma come ha scritto Federica nella lettera stessa, il loro è "un legame che va oltre a tutto questo".

Dopo la sorpresa Alfonso ha voluto chiamare al centro dello studio Federica che commossa ha raccontato di quando il 2 febbraio, anniversario dell'incidente, il ragazzo ha voluto passare quel giorno con lei: "È stato un momento molto intimo, a mezzanotte lui si è messo i tutori e per la prima volta l'ho visto in piedi. Io sono alta un metro e sessanta, lui uno e novanta, è stato emozionante. Chi conosce Manuel è fortunato, lui ti cambia la vita".

Manuel e la ricerca della serenità

Come leggiamo su Today.it, prima di regalare questo momento emozionante a Manuel, Alfonso Signorini ha voluto affrontare un tema molto delicato per l'atleta: la felicità. Spesso durante la settimana infatti Manuel tende ad isolarsi dal gruppo o a voler stare con gli amici con la quale ha legato di più, chiedendo maggiore "libertà" a Lulù, concorrente con la quale il ragazzo ha attualmente un flirt e che lo vorrebbe sempre tutto per sé.

Più di una volta Manuel ha spiegato, parlando con Lulù ed anche con gli altri compagni, che lui non potrà mai essere felice, ma sereno: "La serenità mi permette di poter vivere bene, io cerco di essere sereno, per me la felicità non esisterà mai, perché ogni cosa bella la vivo pensando che sarebbe potuto essere diverso". Ha poi continuato: "Sapevo a cosa andavo incontro, ma in questi ultimi anni ho accantonato delle cose che non vivevo più, perché avevo altre priorità, mentre qui mi sto ritrovando a viverle. Qui sono da solo a viverle ed è per questo che ogni tanto ho bisogno di isolarmi".