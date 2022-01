Manuel Bortuzzo lascia la Casa del Gf Vip ma vince la sua 'sfida'

Grande Fratello Vip: ultima puntata quella andata in onda ieri sera, lunedì 24 gennaio 2022, per Manuel Bortuzzo. Termina così l'avventura del nuotatore che, dopo le anticipazioni di fine dicembre su un suo possibile abbandono, ha deciso di lasciare definitivamente la casa più spiata d'Italia, quella di Cinecittà.

Un'avventura che però termina con successo e grande soddisfazione per il giovane Manuel, che in questi lunghi mesi si è messo in gioco ed ha messo a dura prova fisico e sentimenti, vicendo la 'sfida' per la quale era entrato quattro mesi fa. Ne avevamo già parlato, la missione di Bortuzzo è stata quella di sensibilizzare il pubblico sui temi della disabilità, "porterò nel programma la mia rinascita” aveva dichiarato prima del suo ingresso. "Manuel, tu il Gf lo hai già vinto": queste le parole del conduttore Alfonso Signorini di fronte alla scelta presa dal giovane.

Le motivazioni

Tutto il gruppo ha sostenuto Manuel Bortuzzo dall'inizio alla fine, ma questa volta nessun ripensamento per Manuel. Il nuotatore, che già nelle scorse settimane aveva più volte manifestato il desiderio di uscire dalla Casa del Gf Vip, ha deciso definitivamente di abbandonare il gioco nella diretta di ieri sera. Dietro alla scelta del 23enne ci sarebbero motivi di salute, nemmeno le lacrime della fidanzata Lulù hanno convinto il giovane nuotatore a rimanere, ma alla fine, ieri sera, i due ragazzi si sono salutati con affetto, baci e abbracci, promettendosi di proseguire la loro storia fuori dal programma innamorati più che mai.

Sulla pagina del programma: "Il nuotatore ci ha insegnato una cosa molto importante durante tutto il suo percorso: la vita è sempre e comunque bella. Tutti avrebbero voluto che Manuel arrivasse fino alla fine ma è arrivato il momento di salutare i suoi compagni di avventura e soprattutto la sua Lulù: 'In questo viaggio ho appreso una cosa da ognuno di voi e ho imparato qualcosa di nuovo quindi vi ringrazio anche solo per avermi regalato un sorriso'."