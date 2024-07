Manuel Bortuzzo, un incontro da non perdere alla Libreria Lovat

Giovedì 18 luglio alle ore 18.00 presso la Libreria Lovat in viale XX settembre 20, Manuel Bortuzzo presenterà il suo nuovo libro "Soli nella tempesta. Disciplina e armonia per affrontare le peggiori battaglie della vita" (Rizzoli, 2024). Ne parlerà con Silvia D'Autilia.

La storia

«Alcuni treni sono persi per sempre, su altri ho la sensazione che potrebbe esserci ancora posto per me; certe occasioni o relazioni pensi sempre che potrebbero tornare da un momento all'altro. Con il nuoto è successo così, è rimasto in sospeso per anni, poi si è ripresentato».

La storia di Manuel la ricordano tutti: uno scambio di persona, un colpo di pistola, una carriera nel nuoto professionistico stroncata a soli diciannove anni. Quei momenti, quei primissimi difficili mesi sono stati raccontati in Rinascere, un libro del 2019 da cui è stata poi tratta una fiction di successo per Rai1.

A cinque anni di distanza, molte cose sono cambiate: Manuel è un uomo, ha attraversato una nuova fase della sua vita con una maturità che lui stesso non si aspettava, ha scoperto altre passioni, ha dovuto fare i conti, stavolta davvero, con la disabilità e un futuro da disegnare. Lo ha fatto da solo nella tempesta, in parte, e con le persone che nel tempo gli sono state vicine, delle quali in queste pagine parla con affetto e senza riserve. Lo ha fatto con la musica e il pianoforte, una vocazione e un impegno, una risorsa e un sostegno. Soprattutto, lo ha fatto ancora una volta grazie allo sport, alla piscina, all'acqua: in occasione delle Paralimpiadi di Parigi il 2 settembre gareggerà nei 100 rana.

Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo nasce il 3 maggio 1999 a Trieste. Il suo nome completo è Manuel Matteo. La sua storia è simbolo della volontà di trasformare una tragedia in una vera occasione di rinascita. Manuel è un ex nuotatore e personaggio pubblico, divenuto suo malgrado celebre in quanto vittima di un efferato attacco d'arma da fuoco, a seguito del quale è rimasto paralizzato dalle gambe in giù.