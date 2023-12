La storia di Marco, il pinguino mascotte di Trieste

Un pinguino paffuto, bianco e nero, e che si credeva umano: chi ricorda la storia di Marco, il famoso pinguino di Trieste? Un racconto che è passato di bocca in bocca, tramandato di generazione in generazione per anni, dai nonni ai nipoti, e che sembra quasi essere una leggenda. In realtà la storia di Marco è reale. Questo simpatico pinguino è stato per molto tempo - e lo è tutt'ora - un simbolo per la città di Trieste, vissuto presso l'Aquario marino, sulle rive triestine - nella vasca centrale costruita appositamente per lui - dal 1953 al 1984 per ben 32 anni. Sono passati molti anni dalla sua scomparsa, ma il suo ricordo è ben impresso nella memoria di molti che lo ricordano ancora con grande affetto.

La storia di Marco

Non solo in Acquario, spesso era possibile incontrare Marco anche lungo le rive. Presto il pinguino divenne una star, infatti si metteva spesso in posa per farsi scattare delle foto. Marco era sempre in compagnia dei suoi amici custodi. Il pinguino giunse dal Sudafrica a bordo della motonave Europa del Lloyd Triestino nel 1953, il nostromo di coperta lo donò al direttore dell’Acquario, il Prof. Edoardo Gridelli. Sul suo arrivo sono state fatte tante ricostruzioni, anche errate.

Girovagando fra i passanti e turisti divenne presto un un’icona, molto amato da adulti e bambini. Dopo diversi anni si scoprì che Marco era in realtà una femmina, appartenente alla specie sudafricana Sphenicus demersus, e fu proprio in Sudafrica, a Città del Capo, che venne raccolto da un marinaio e imbarcato sulla nave diretta a Trieste. Il nostromo si affezionò subito al pinguino, tanto da dargli il nome Marco. Arrivato a Trieste divenne subito una mascotte per tutta la città.

Tra abbondanti merende a base di pesce, era specialmente ghiotto di sardoni, poteva entrare ed uscire tutte le volte che voleva e passeggiare sulle rive per incontrare i suoi fan. Marco venne infatti definito “il pinguino che si credeva un uomo”. La presenza dell'essere umano nella sua vita e l’impossibilità di vivere e confrontarsi con esemplari della sua specie influenzarono fortemente il suo comportamento. Al pinguino venne dedicato anche un libro, "Marco il pinguino di Trieste" di Roberto Covaz.