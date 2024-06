Tre giorni di sport, cultura, scienza, moda e arte: al via la 13ª edizione di Mare Nordest

TRIESTE - Forte di un successo testimoniato da decine di migliaia di presenze nelle passate edizioni, la manifestazione Mare Nordest, promossa dalla società sportiva dilettantistica Mare Nordest in co-organizzazione con il Comune di Trieste e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si propone anche per il 2024 come punto di riferimento per le attività del mare e sul mare dell’Alto Adriatico.

Grazie ad un'accogliente tensostruttura di 700 mq e alle attività proposte dal 14 al 16 giugno con ingresso libero nell'esclusiva cornice di piazza dell'Unità d'Italia, il pubblico potrà godere dei vari temi proposti capaci di coniugare sport, cultura, scienza, storia, moda e arte.

Il programma

La manifestazione sarà caratterizzata quest’anno dalla Traversata della Tre Nazioni - Croazia, Slovenia e Italia - 27 km. di bracciate da Punta Salvore a Trieste che vedrà la partecipazione della campionessa Silvia Boidi e di atleti di Croazia e Slovenia, dalla Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee e la Cerimonia di conferimento del Premio Tridente d'Oro, da una conferenza di alto profilo sullo Scuttling e il progetto del Parco Navale di Trieste, la presentazione del progetto Namirs (North Adriatic Maritime Incident Response System), una serata dedicata all’osservazione e alla ripresa fotografica delle meraviglie che popolano il cosmo e da altri importanti e interessanti incontri, mostre e laboratori per bambini e ragazzi a cura dei partner scientifici di Mare Nordest. A impreziosire il Festival sarà, infine, la seconda edizione della sfilata Trieste Sustainable Fashion.

Per l'intero periodo della manifestazione presso gli appositi spazi del Villaggio Mare Nordest saranno visitabili gratuitamente la mostra di fotografie astronomiche con le opere dei soci Antares, la mostra fotografica personale “Perché” di Giuseppe D'Iglio.

Premio Tridente d'Oro e Academy Award

Presentato ieri, lunedì 10 giugno 2024, dal giornalista Francesco Cardella presso la Sala Bazlen di Palazzo Gopcevich, Mare Nordest, porterà a Trieste la Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee e la Cerimonia di conferimento del Premio Tridente d'Oro e Academy Award con la partecipazione di personalità di grande levatura provenienti da diversi paesi.

Quest'anno, il prestigioso Premio verrà conferito ad Andrea Alpini (esploratore che ha effettuato spedizioni subacquee su vari relitti tra cui quello dell'Andrea Doria), Marco Anzidei (biologo che ha coordinato numerosi progetti di ricerca volti allo studio interdisciplinare dei fondali marini e della fascia costiera), Josè Garcia March (Direttore scientifico e Ricercatore principale del Gruppo di Biologia Marina dell'Università Cattolica di Valencia (Spagna) specializzato nello studio della Pinna Nobilis), Edoardo Tortorici (archeologo subacqueo e Presidente dell’Istituto Italiano di Archeologia Subacquea - IIAS), Adriano Penco (fotografo subacqueo di grande spessore artistico e fama internazionale) e François Sarano (oceanografo, subacqueo professionista, capo spedizione ed ex consigliere scientifico del comandante Jacques Cousteau con il quale ha partecipato a una ventina di spedizioni a bordo della Calypso).

Verrà inoltre conferito il Premio Academy Award 2024 a SUEX S.r.l. “The Exploration Company”, leader per la produzione di trascinatori subacquei (DPV – Diver Propulsion Vehicle) e di strumenti per la navigazione subacquea che hanno favorito e diffuso l’esplorazione subacquea.

I riconoscimenti verranno conferiti venerdì 14 giugno a partire dalle ore 10 nel Salone di Rappresentanza del Palazzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di piazza dell’Unità nel corso di una mattinata dedicata alla presentazione della 13ª edizione di Mare Nordest e della 3ª Rassegna Subacquea Internazionale di Trieste. Dopo il saluto delle autorità avranno luogo la presentazione dei nuovi Tridenti d'Oro, dell’Academy Award e verrà fornita un’anticipazione della conferenza di Andrea Alpini relativa alla spedizione subacquea sul relitto dell'Andrea Doria. Seguirà una conferenza a cura della Capitaneria di Porto di Trieste sul Progetto europeo Namirs.

La manifestazione proseguirà nel pomeriggio di venerdì presso la Tensostruttura allestita in piazza dell’Unità d’Italia dove si terranno gli ulteriori incontri e laboratori in programma nelle giornate di sabato e domenica che si concluderanno domenica 16 maggio alle 18 con le premiazioni della Traversata della Tre Nazioni e la cerimonia di chiusura.

Ospiti speciali

Ospite speciale di questa XIII edizione sarà il gommonauta siciliano Sergio Davì, esperto di navigazione oceanica. Skipper professionista con la passione per le avventure estreme, ideatore e comandante di ben cinque imprese nautiche di portata mondiale che hanno segnato il mondo della nautica, con le sue iniziative eroiche in gommone, Davi ha consacrato il suo nome alla storia.

Novità dell'ultimo minuto, è stata annunciata in conferenza stampa la presenza a Mare Nordest 2024 di Valentina Cafolla, detentrice del doppio record di immersione in apnea sotto il ghiaccio, disciplina riconosciuta dal 2017 che pratica dal 2016, quando aveva 18 anni.

Conferenza sullo Scuttling

All’interno della manifestazione verrà organizzata una conferenza di alto profilo sullo Scuttling (posizionamento controllato di moduli navali al fine del ripopolamento della flora e della Fauna marina in zone ad alto impatto antropico) e illustrato il progetto Parco Navale di Trieste da parte di Alberto Pasino, nome illustre dell'Avvocatura del settore del diritto della navigazione e dei trasporti.

Direttamente dal Sudafrica, sarà presente inoltre una relatrice di grande spessore: la biologa marina Sara Andreotti. L'attività conferenziale vedrà inoltre la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni locali e regionali, nonché di esperti del settore italiani e stranieri.

Trieste Sustainable Fashion

In collaborazione con la blogger e imprenditrice triestina Manuela Valta - ha ricordato il General Manager della SSD Mare Nordest, Edoardo Nattelli - verrà organizzata la seconda edizione della sfilata Trieste Sustainable Fashion. Dopo l'enorme successo riscosso lo scorso anno, stavolta si è pensato di dedicare e intitolare la passerella a "Il valore etico della bellezza". Il pubblico di Mare Nordest potrà assistere a qualcosa di unico: una sfilata dove la bellezza della natura sarà intrecciata alla purezza dei bambini e alla sensualità della donna. Per una perfetta alchimia di intrattenimento e fashion art, con l'intento di creare un'atmosfera di suggestione che valorizzi colori, forme e sensazioni, i passi che percorreranno la passerella saranno accompagnati dalla musica selezionata alla consolle di Alberto DJ e il lungo tappeto rosso su cui sfileranno sarà posizionato direttamente in piazza Unità.

La Traversata della Tre Nazioni

In sintonia con il tema dell’edizione 2024 “Un mare senza confini" - come ha osservato ancora Nattelli, sottolineando la grafica di quest’anno - a caratterizzare questa edizione di Mare Nordest sarà la Traversata della Tre Nazioni che si svolgerà con il patrocinio della Città di Umago - Croazia e vedrà la partecipazione della campionessa Silvia Boidi e di atleti di Croazia e Slovenia con partenza da Punta Salvore/Savudrija (Croazia) alle 8 e arrivo a nuoto alle 17.30 nello specchio acqueo antistante Piazza dell'Unità d'Italia.

Ad accogliere festosamente Silvia Boidi e gli atleti che la accompagneranno ci saranno anche i cani dell’Associazione Cani Salvataggio Trieste: è prevista infatti una simulazione di soccorso durante la quale verranno dimostrate le tecniche di salvataggio con l'ausilio delle unità cinofile di salvamento nautico in caso di pericolo.

Centrando gli obiettivi prioritari del Green Deal europeo, Mare Nordest 2024 rientra anche nel progetto Europe Direct Trieste, gestito dal Comune di Trieste in convenzione con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia. L'evento farà parte di "Salvaguardiamo il nostro mare" di ED Trieste, programma che si integra nel progetto della rete europea Europe Direct Italy - "Un mare di Centri".

Il progetto North Adriatic Maritime Incident Response System

Nell’ambito della manifestazione verrà presentato pure il progetto NAMIRS - North Adriatic Maritime Incident Response System. Attraverso un approccio integrato alla gestione degli incidenti che causano inquinamento marino, il progetto intende contribuire al rafforzamento della tutela del Mare Adriatico Settentrionale e della prevenzione dai disastri ambientali coinvolgendo Italia, Slovenia e Croazia. La Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Trieste, a seguito del parere favorevole espresso dal Superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ha preso parte al progetto in qualità di leader del pacchetto di lavoro n. 4, dedicato alla formulazione di procedure operative standard.

L’impresa di Alessandria d’Egitto

In memoria dell’impresa di Alessandria d’Egitto del 18 e 19 dicembre 1941 e dei suoi eroi, Antonio Marceglia e Spartaco Schergat, si terrà la conferenza storico-commemorativa moderata da Ugo Gerini con Arianna Somma e Giulio Marceglia, rispettivamente nipote di Spartaco Schergat e figlio di Antonio Marceglia. La conferenza sarà arricchita dall'esposizione di un "maiale", ovverosia di un siluro a lenta corsa messo a disposizione dalla COMSUBIN, visitabile gratuitamente durante tutta la manifestazione presso l'apposito spazio espositivo allestito all’interno della tensostruttura.

Incontri, mostre e laboratori

In ambito scientifico, avrà luogo la conferenza a cura di Donato Giovannelli, volto del programma Rai “Kilimangiaro”, sul sottomarino “Alvin” con cui, insieme ai due dottorandi Martina Cascone e Matteo Selci, è sceso a 2.560 metri sotto il livello del mare esplorando gli abissi più reconditi e sconosciuti dell’Oceano Pacifico.

Durante la manifestazione, la bellezza del mare verrà espressa in molteplici declinazioni: la biologa marina dott.ssa Sara Kaleb e il subacqueo professionista Lorenzo Lucia illustreranno al pubblico le applicazioni della subacquea in campo industriale, militare, sportivo, didattico e scientifico legate in particolare al nostro territorio durante la conferenza “Uno sguardo sotto il nostro mare” realizzata con il contributo del Lions Club Trieste Europa.

Inoltre, nel corso della conferenza verrà presentato il progetto dedicato ai bambini con Disturbi dello Spettro Autistico "Restauro delle foreste marine". L’incontro si concluderà con la proiezione del documentario “Molch: base segreta” per la regia di Lorenzo Lucia. La scoperta di un relitto, nel Golfo di Trieste, svelerà la grande storia, lo scenario di guerra, le tattiche e le strategie dei contendenti durante la Seconda Guerra Mondiale.

In collaborazione con il Centro Studi Astronomici Antares Trieste - Delegazione dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) per la provincia di Trieste, si svolgerà la seconda edizione di “Navigando in un Mare di Stelle”, una serata dedicata all’osservazione e alla ripresa fotografica delle meraviglie che popolano il Cosmo con l’utilizzo di telescopi posizionati direttamente sul Molo Audace e verrà spiegato come nei grandi viaggi di esplorazione via mare, i marinai di ogni epoca e luogo abbiano affrontato la difficile sfida dell'orientamento affidando il loro destino alle stelle. L’evento si arricchirà dell'esposizione di alcune tra le più affascinanti foto astronomiche scattate dai soci dell’associazione. La mostra sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni della manifestazione presso l'apposito spazio espositivo collocato all’interno della tensostruttura.

Nel corso delle tre giornate sarà presentato anche il “Progetto di tutela del relitto del sommergibile Scirè” a cura del Contrammiraglio Incursore Francesco Chionna e di Fabio Ruberti, European Advanced Scientific Diver, studioso e scrittore, nonché Tridente d’Oro 2021 come Pioniere Immersioni Tecniche.

A Mare Nordest 2024 verrà presentato dagli Ingegneri Andrea Galuppo e Luca Cavallarin il progetto 777 di cui sono ideatori. Il progetto nasce dalla volontà di risolvere alcune problematiche di natura ambientale che attanagliano il mondo della nautica, cioè l’utilizzo di pitture antivegetative (che in acqua rilasciano nel tempo microparticelle inquinanti), nonché lo smaltimento e riciclaggio di carcasse di vecchie barche in vetroresina ormai in disuso e abbandonate semiaffondate o affondate.

Tra gli ospiti dell’evento, si segnala la redazione di Nord Adriatico Magazine. Nel corso della manifestazione, Romano Barluzzi giornalista e subacqueo insignito del Tridente d’Oro nel 2021, presenterà al pubblico di Mare Nordest il primo numero della rivista annuale “Il Mondo Sommerso”.

L’aspetto didattico a tema ambientale sarà garantito come sempre dalla presenza di un Polo scientifico attraverso l'organizzazione di laboratori e attività con il coinvolgimento diretto di bambini e pubblico in generale a cura dei principali partner istituzionali scientifici quali Università degli Studi di Trieste, Napoli, Udine e Stellenbosh (Sudafrica), Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, il Museo Nazionale dell'Antartide - MNA, il Centro Studi Astronomici Antares Trieste - Delegazione dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) e l’ARPA FVG.

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente offrirà al pubblico uno spaccato delle numerose attività che riguardano le diverse sfaccettature dell’ambiente marino: nella tre giorni di piazza Unità d’Italia, Arpa FVG sarà presente con gli uomini e le donne che si occupano di studiare le acque marine e di transizione e con due rappresentanti dell’Osservatorio meteorologico. Domenica 16 giugno alle ore 9.30 il dott. Arturo Pucillo terrà una presentazione dal titolo " ARPA FVG: competenza e strumenti dal meteo al clima" e il personale ARPA sarà presente con strumentazioni e presentazioni didattiche nelle giornate di venerdì 14 giugno dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18 e di sabato 15 giugno dalle 10 alle 12.

Sarà presente con un proprio stand l’Accademia Nautica dell’Adriatico, nata nel 2015 a Trieste come Istituto Tecnico Superiore dedicato all’alta formazione professionale nel settore marittimo portuale.

Mare Nordest ha palesato già da anni la sua propensione al mondo della fotografia e anche per questa edizione essa non potrà mancare. Infatti sarà presente il friulano Michele Davino, tra i leader italiani della fotografia subacquea nel mondo, dal 2017 membro italiano della commissione visual della CMAS e dal 2018 direttore tecnico della fotografia subacquea Fipsas. Insieme a lui ci sarà la triestina Elena Piccoli, campionessa italiana e atleta della nazionale italiana di Fotografia Subacquea

Le creazioni sostenibili di Mirijana Furlan, dove ogni dettaglio fatto a mano racconta una storia di artigianalità e rispetto per l'ecosistema, saranno visibili presso uno degli stand per tutta la durata della manifestazione.

Programma completo su: www.marenordest.it.