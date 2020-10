Master of Food: l'esperienza del vino ad Aquila del Torre con Slow Food

Slow Food nasce nella città di Bra, in provincia di Cuneo, nel 1986 e si pone come obiettivo la promozione del diritto a vivere il pasto come un piacere. Fondata da Carlo Petrini e pensata come risposta al dilagare del fast food, del cibo spazzatura e delle abitudini frenetiche, non solo alimentari, della vita moderna, Slow Food studia, difende e divulga le tradizioni agricole ed enogastronomiche di ogni parte del mondo. Impegnata per la difesa della biodiversità e dei diritti dei popoli alla sovranità alimentare, Slow Food si batte contro l'omologazione dei sapori, l'agricoltura massiva e le manipolazioni genetiche.

Master of Food in Friuli Venezia Giulia

Tra i vari eventi proposti, proseguono in veste rinnovata i Master of Food, che - come si legge sul sito Slow Food - scendono letteralmente “in campo”: si esce dall’aula per incontrare di persona i protagonisti del nostro complesso e straordinario patrimonio gastronomico.

Con i Master of Food sarà possibile andare nelle aziende e in tutte quelle realtà che negli anni abbiamo conosciuto attraverso un’etichetta, un assaggio, un profumo o un racconto. Per l'occasione, sabato 24 ottobre 2020, la Condotta Slow Food Friuli ha organizzato l’Esperienza dedicata al vino che si terrà a presso l’Azienda Aquila del Torre a Povoletto (Udine) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 con una lezione di viticoltura on-site con Michele Ciani (titolare Az. vitivinicola Aquila del Torre) e Elisa De Nardo (formatrice Slow Food e coordinatrice guida Slow Wine FVG) e tanto altro ancora. Seguiranno all'incontro due webinar (giovedì 11 novembre 2020 e giovedì 18 novembre 2020).

Costo

Il costo è di 115 euro per i Soci Slow Food e 125 euro per i non soci (il costo è comprensivo di tessera Slow Food che sarà rilasciata il giorno dell’esperienza) e comprende:

la visita in azienda guidata da un formatore Slow Food con degustazione;

due lezioni online con un formatore Slow Food;

la copia digitale della dispensa Master of Food Vino;

la copia cartacea Guida Slowine di Slow Food;

1 kit di degustazione che il partecipante riceve a casa oppure ritira in occasione dell'esperienza in azienda con 4 bottiglie per le degustazioni che si svolgeranno durante le lezioni online.

Per maggiori informazioni e per l'iscrizione clicca qui.