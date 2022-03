Matteo Metullio e Davide De Pra premiati come migliori chef nella guida "Identità Golose"

Gratis e pubblica per tutti, da qualche giorno è online la quindicesima edizione della rinomata Guida ai ristoranti d’Italia, Europa e Mondo di Identità Golose. I ristoranti recensiti sono stati 1.055, cioè 227 insegne in più rispetto all’anno scorso.

Delle 1.055 insegne di quest’anno, si legge sul sito ufficiale - 218 sono novità assolute, 902 sono italiane e 153 appartenenti a 30 paesi d’Europa e Mondo, dall’Austria alla Thailandia, dalla Norvegia alla Colombia. Le pizzerie sono invece 100. Ma c’è una novità importante nell’edizione di quest’anno: Claudia Orlandi ha compilato le schede di 16 cocktail bar, non semplici insegne che servono miscelati d’autore accanto al cibo (il totale sarebbe ben più di 16) ma locali in cui i cocktail superano per qualità e inventiva il lato strettamente gastronomico.

Le insegne rette da cuochi sotto i 30 e i 40 anni sono invece 510, poco meno della metà delle schede complessive. Ed ecco che sono stati premiati come migliori chef Matteo Metullio e Davide De Pra dell'Harry's Piccolo di Trieste.

Qui la descrizione: "Triestino classe 1989 il primo, bellunese di Falcade classe 1985 il secondo, si esprimono dietro a 3 insegne diverse - un ristorante fine dining, un bistrot e una pasticceria - in una sintesi affiatata. Dotati di una visione moderna del lavoro, autori di una cucina essenziale e creativa che scavalca la retorica del km zero, hanno regalato nuovo slancio alla piazza triestina".

Fonte identitagolose.it