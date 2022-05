Maxi Milian Gin, due premi internazionali per il distillato friulano

Due prestigiosi premi per il Maxi Milian Gin, il distillato tutto friulano nato da un'idea di Marta Gover e Massimiliano Montanari nel settembre 2020, in piena pandemia. Nell’edizione 2022 del Sip Awards International Spirits Competition questo gin dalla ricetta artigianale ha ricevuto sia la medaglia d’argento nella prova d’assaggio sia l’esclusivo Innovation awards, il premio per l’innovazione attribuito agli spirits con un profilo di gusto unico.

Il concorso

Il Sip Awards International Spirits che si svolge in California negli Stati Uniti è l’unica competizione internazionale riconosciuta in cui a giudicare i prodotti provenienti da tutto il mondo è un panel di giudici composto esclusivamente da consumatori, che valuta le diverse proposte, mediante una degustazione “alla cieca”. Ad essere premiati a questo evento internazionale solo tre gin dall’Italia. Maxi Milian è l’unico prodotto in Friuli Venezia Giulia.

