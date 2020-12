Covid-19: medico abbraccia paziente che piange, la foto è virale

Un medico che abbraccia un anziano affetto da Covid-19: ad immortalare questo particolare momento che spiega i disagi, la solitudine e la stanchezza che questo lungo anno di pandemia globale ha provocato è un'immagine che ha fatto commuovere l'intero popolo del web. La foto, scattata in America da un fotografo dell'agenzia Getty, è diventata subito virale negli Usa e arriva dallo United Memorial Hospital di Houston, in Texas.

"Mentre ero nell'unità Covid vedo questo paziente anziano alzarsi dal letto e, cercando di andarsene, piangeva", ha detto alla Cnn il dottor Joseph Varon, capo dell'unità di terapia intensiva allo United Memorial. Secondo quanto riporta Good Morning America, il paziente aveva riferito al medico di essere giù di morale perché oltre al virus da sconfiggere, avrebbe dovuto passare i giorni di malattia in ospedale insieme a persone sconosciute, compreso il Giorno del Ringraziamento, festa di origine cristiana molto sentita negli Stati Uniti d'America che si celebra in segno di gratitudine verso Dio per il raccolto e per quanto ricevuto durante l'anno trascorso. Un anno non certamente trascorso nel migliore dei modi ci verrebbe da dire.

Lo scatto ha suscitato una riflessione globale unica grazie all'abbraccio simbolo di affetto, un gesto diventato così prezioso oggi a causa del distanziamento sociale che continuiamo e abbiamo dovuto rispettare per lunghi e interminabili giorni. "Mi sono avvicinato e gli ho domandato: perché piangi? Mi ha detto: ‘voglio stare con mia moglie'. Così l'ho abbracciato", ha spiegato il dottore, dicendo di non essersi accorto che era stato fotografato.