A Trieste due mense universitarie tra le più vegan friendly d'Italia

Tutti conosciamo le ragioni per cui adottare una dieta vegana sia una scelta che fa bene all'ambiente. Questo trend - che in fin dei conti non può più essere considerato un trend ma una scelta consapevole da parte di chi la adotta - sta prendendo sempre più campo anche Italia e a confermalo sono diversi dati. Anche molti servizi pubblici si sono evoluti e hanno compreso nei loro menù piatti a base vegetale per consentirne un consumo più agevole e su larga scala.

Va bene i ristoranti e i bar, ma le mense? In Italia, una mensa universitaria su due non comprende secondi piatti a base vegetale. Questo è quanto emerge dal Ranking Mense per il Clima realizzato da Essere Animali, associazione per i diritti animali che con il progetto MenoPerPiù si occupa di supportare aziende e università per migliorare la pausa pranzo.

Dall’analisi è emerso che solo il 20 per cento delle strutture propone secondi vegetali una o due volte a settimana. Nel 2023 Essere Animali ha analizzato i menù di tutte le mense universitarie, quantificando la presenza di piatti vegani e valutando anche la chiarezza comunicativa dell’offerta.

Le mense universitarie più vegan friendly d'Italia

Su 88 università italiane sono state analizzati 58 menù di 49 atenei con il menù autunno-inverno e primavera-estate per ogni università. La regione italiana più vegan friendly è la Toscana, ma nella lista troviamo anche Trieste.