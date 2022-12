Tornano in versione natalizia i mercatini dell'artigianato di Trieste e Muggia

Proseguono gli appuntamenti del secondo e quarto sabato di ogni mese con il “Mercato dei Tritoni”, mercato del piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e artigianato artistico a cura dell'associazione culturale Cose di Vecchie Case che si svolge in Piazza Vittorio Veneto in co-organizzazione con il Comune di Trieste: una selezionata vetrina dedicata ad antiquariato, modernariato, creazioni artigianali e hobbistiche con espositori da tutta la regione. La prossima uscita in versione natalizia si svolgerà (tempo permettendo, in caso di forte pioggia o vento verrà infatti annullata) domani, sabato 10 dicembre, dalle 8 al tramonto, con ingresso libero.

Grande spazio verrà riservato come sempre soprattutto al piccolo antiquariato, al modernariato e al piccolo collezionismo, con vinili d'epoca, fumetti, miniature, modellini e altre “memorabilia” che faranno certamente la gioia degli appassionati e dei curiosi di tutte le età. Gli eleganti gazebo esporranno anche prodotti dell'artigianato, dell'hobbistica e del fai da te con particolare riguardo ai temi stagionali, in particolare, appunto, a quello natalizio, con moltissime proposte adatte ad accompagnarci durante la stagione invernale, da regalare, regalarsi o far trovare sotto l'albero oppure donare durante le Festività.

Tra i prodotti dell'artigianato artistico e hobbistico proposti spiccano creazioni in legno, vetro e ceramica. E poi piatti decorati, quadri composti da fiori secchi, pietre colorate a guisa di animali, oggettistica in vetro finemente lavorata, tomboli (ricami e merletti antichi), uncinetto, monili in pietra e rame, vetri di Murano, saponi artistici, targhe in legno dipinte a mano, dipinti su seta. E ancora artigianato artistico ed eccezionali prodotti di bigiotteria, composizioni in perline, conchiglie, decoupage, country e patchwork rigorosamente “hand made”. Con particolare attenzione al periodo in corso e quindi ai temi natalizi.

La Corte dei miracoli a Muggia

Domenica 11 dicembre (sempre tempo permettendo), invece, ritorna a Muggia sempre in edizione natalizia la “Corte dei miracoli", mercato del piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e artigianato artistico a cura dell'associazione culturale Cose di Vecchie Case e in co-organizzazione con il Comune di Muggia. L'appuntamento è per ogni seconda domenica del mese dalle 8 al tramonto. Ingresso libero anche in questo caso. Il mercatino si svolge in piazza della Repubblica e via Roma: una selezionata vetrina dedicata ad antiquariato, creazioni artigianali e hobbistiche con espositori da tutta la regione.

Vinili d'epoca, fumetti, miniature, modellini e altre “memorabilia” faranno certamente la gioia degli appassionati a cura dell'associazione culturale Cose di Vecchie Case. Sono quindi tutti nuovamente invitati a corte per visitare la parata dei ricordi di antiquariato e modernariato, dell'artigianato artistico e del piccolo collezionismo esposti negli eleganti gazebo allestiti che esporranno anche prodotti dell'artigianato, dell'hobbistica e del fai da te con particolare riguardo ai temi stagionali, in particolare a quello in corso, con l'intento di offrire delle simpatiche e originali proposte per l'autunno e l'inverno e dedicate in particolare al periodo natalizio.

Dalle 8 del mattino e fino al tramonto, Muggia ospiterà un appuntamento da sempre molto atteso in quanto continua fonte di sorprese e fucina di piccole, grandi occasioni da cogliere al volo. Alla "Corte dei miracoli", in esposizione ci sono sempre un gran numero di piccole curiosità e antichità che si ripresentano al sempre interessato pubblico. E chissà che, passando in rassegna i piccoli cimeli e le memorabilia capaci di riservare sempre qualche piacevole sorpresa ai visitatori, - oltre a trascorrere diversa dal solito - non si possa trovare un oggetto da regalare o regalarsi da far trovare sotto l'albero oppure donare durante le Feste. Le opportunità offerte sono davvero tantissime, tra boccali di birra, quadri antichi, preziose cornici, ceramiche, foto d’epoca, bambole della nonna, lampadari, grammofoni e dischi a 45, 33 e 78 giri, volumi antichi e giocattoli di latta. Ma anche schede telefoniche, collezioni di sorpresine, soldatini, macchinine, Puffi e peluche che da sempre costituiscono il ricco campionario di oggetti vissuti, usciti da soffitte e cantine di privati cittadini, ma ancora pronti a rivivere una seconda giovinezza tra le mani di chi, collezionista o semplice amante del bello, saprà sicuramente apprezzarli.

Molto ricca anche la sezione riservata all'artigianato artistico: in esposizione ci saranno difatti anche deliziosi oggetti in vetro, ceramica, ferro battuto, legno, pelletteria, fiori dipinti, tomboli (ricami e merletti antichi), bigiotteria etnica, vetreria Tiffany, saponi artistici, dipinti su stoffa e bambole ricamate, oltre a, naturalmente, proposte inerenti il tema marinaro come piatti di ceramica decorati con caratteristici scorci del Golfo.