Merluzzo all'istriana: la ricetta della tradizione che profuma di mare

La cucina di mare in Istria è una tradizione molto consolidata: tra i diversi e buonissimi piatti tipici del territorio troviamo anche il cosiddetto "merluzzo all'istriana". Squisito, ottimo sempre ma soprattutto durante la stagione estiva, questo piatto è molto veloce e facile da preparare. Vi proponiamo la ricetta direttamente dal sito lacucinaitaliana.it.

Ingredienti per 4 persone

500 g filetto di merluzzo;

200 g patata grattugiata;

80 g cipolla tritata;

4 filetti di acciuga sott'olio;

1 spicchio di aglio tritato;

capperi dissalati;

prezzemolo tritato;

olio extravergine di oliva;

sale.

Preparazione

Mettete un filo d'olio in una padella e rosolate la cipolla con l'aglio per 2 minuti, poi unite il merluzzo a tocchi e un cucchiaio di prezzemolo. Dopo 2-3 minuti bagnate con un mestolino di acqua e proseguite la cottura per altri 5 minuti. Togliete il merluzzo e aggiungete un cucchiaio di capperi tritati, le acciughe, la patata, un mestolo scarso di acqua e dopo 5 minuti sulla fiamma vivace unite di nuovo il merluzzo.

Salate, riducete la fiamma e dopo 12-15 minuti spegnete. Servite il merluzzo con il sughetto e, a piacere, con una spruzzata di limone.