Dove si mangia il migliore formaggio del Friuli Venezia Giulia

Una dei simboli per eccellenza della cucina italiana, il formaggio è un alimento buono e ricco di nutrienti. Tra le sue proprietà ricordiamo il calcio, ideale per il benessere di ossa e denti, il fosforo e diverse vitamine come la B2, la B12 e la A. Inoltre, è un importante fonte di zinco.

Indispensabile nell’età della crescita e dello sviluppo, il formaggio è consigliato anche in età adulta per rafforzare le ossa, come forma di prevenzione per l’osteoporosi. Infatti, del calcio presente, una buona parte si accumula nelle ossa, mentre il resto va in circolo nell’organismo per favorire la coagulazione del sangue, la pressione sanguigna e la contrazione muscolare. Per quanto riguarda il regime dietetico, devono essere consumati "porzionati" proprio per il loro non proprio modesto contenuto calorico. I formaggi freschi, ad esempio, sono più leggeri perché contengono più acqua che grassi e sale.

Ma dove si mangia il miglior formaggio d'Italia, o meglio del Friuli Venezia Giulia? Sabato 15 ottobre si è tenuta al centro congressi Fi.Co. di Bologna la cerimonia di premiazione dei migliori formaggi d’Italia 2022. L’autorevole Gambero Rosso ha assegnato una serie di riconoscimenti dell’ambito dell’Italian Cheese Awards.

Il migliore formaggio del Friuli Venezia Giulia

Diversi premi speciali, tante le categorie e i formaggi assaggiati che hanno dovuto superare un'attenta analisi: l'Italian Cheese Awards assegna le statuette ai vincitori di ogni categoria, votati da una giuria di tredici esperti che da mesi assaggiano, valutano e selezionano formaggi nazionali prodotti con latte 100 per cento italiano per scegliere i migliori. La settima edizione del premio ha decretato i vincitori, vero emblema di specialità agroalimentari ed eccellenza made in Italy.

Per i formaggi Erborinati a vincere è stato un prodotto regionale: lo Smo’King di Latteria di Aviano - Casearia del Ben in provincia di Pordenone: un formaggio erborinato affumicato nella stufa, una forma per volta, per 24 ore con legno di faggio. L’essenza delicata del legno - si legge - si fonde perfettamente con la pasta morbida. Un formaggio delicato e sofisticato che sorprende per il suo equilibrio al naso e in bocca.