A Trieste si mangia uno dei migliori dieci gelati d'Italia

La primavera è finalmente arrivata, in attesa della bella stagione è decisamente tempo di gelato, goloso prodotto che viene ormai felicemente gustato tutto l'anno. Ma dove possiamo gustare il miglior gelato artigianale del Bel Paese? Non bisogna andare molto lontano, secondo una recente classifica stilata da 50 Top Italy, uno dei migliori dieci gelati d'Italia si mangia proprio a Trieste e in particolare alla Gelateria Soban di via Cicerone 10.

Chiara Soban, titolare dell'omonima gelateria che ha ottenuto il 4° posto in classifica, proviene da una famiglia di gelatieri, oltre a Valenza, in Piemonte, ha aperto la sua gelateria qui a Trieste quattro anni fa dove lavora insieme alle sue collaboratrici. La Gelateria Soban propone, oltre al gelato, prodotti di piccola pasticceria, torte, semifreddi, deliziose creme spalmabili e tanto altro. "Per tutti i nostri prodotti siamo attenti alla ricerca dei migliori ingredienti possibili, specialmente quelli presenti sul nostro territorio, per i gelati usiamo solo frutta fresca" spiega Chiara.

La classifica

La classifica de "I migliori gelati 2023" è stata realizzata con il consueto metodo di 50 Top: un primo un sondaggio di voto, a cui hanno partecipato oltre 50 persone, ha stabilito i primi 20 gelati, assaggiate poi da un panel ristretto per definire la classifica dei top ten, rispettando sempre la forma dell’anonimato così come da policy della guida. Di seguito la classifica completa: