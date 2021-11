Migliori panettoni al mondo: in finale una pasticcera triestina con due irresistibili specialità

Tra poco più di un mese è Natale ed ecco che inizia quell'atmosfera magica che un po' tutti amiamo. Trieste si riempie di luci e abeti e passeggiando per le vie illuminate del centro si sentono irresistibili profumi, dai dolci tradizionali ai must di questa festa: gli immancabili pandori e panettoni. Qualche giorno fa avevamo parlato della competizione dei migliori panettoni al mondo, ed oltre al pasticcere Luca Soncin, che si è aggiudicato la medaglia d'argento come creatore del miglior panettone classico al mondo, un'altra pasticcera del Friuli Venezia Giulia, attenta alle materie prime e alla lavorazione di questo irresistibile prodotto, ha portato in alto il nome della pasticceria triestina: Lisa Angelini (pasticceria Liberty - Trieste) è infatti arrivata finalista al concorso mondiale “Il miglior panettone del mondo”.

La gara

La premiazione del concorso organizzato da FIPGC (Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria) si è svolta il 10 ottobre 2021 a Roma. Il nome della manifestazione è The Best Panettone of the World 2021: quest'anno hanno partecipato trecento professionisti provenienti da tutto il mondo. Sono state premiate le migliori quattro categorie di panettone (classico, innovativo, decorato e gluten free) da una giuria di esperti pasticceri, dieci campioni del mondo di pasticceria.

Lisa Angelini, titolare della pasticceria “Liberty” di Trieste è arrivata tra i migliori 20 nella categoria “Panettone innovativo” presentando un panettone dai gusti tipici della tradizione triestina (noci, nocciole, pinoli, canditi d’arancia e vaniglia), e medaglia d’argento per la categoria “Panettone decorato” (di cui foto).

Il panettone innovativo finalista mondiale sarà disponibile su prenotazione questo Natale presso il punto vendita della pasticceria “Liberty” di Trieste in via Carpison 7/c.