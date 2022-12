Si mangia a Trieste uno dei migliori panettoni artigianali d'Italia

È stata pubblicata nel weekend la nuova classifica 2022 dei migliori panettoni artigianali secondo Dissapore, una classifica frutto di tanti assaggi, una pre-selezione certosina e ragionata di panettoni artigianali realizzati senza compromessi.

I migliori panettoni made in Fvg

"Per questa classifica 2022 abbiamo limitato a 60 giorni la shelf-life dei prodotti, spulciato etichette finanche più del solito, preteso sulle cotture al punto da rifiutare l’assaggio dei grandi lievitati troppo pesanti" si legge. Tra i premiati anche un'eccellenza made in Trieste (e non solo): si tratta del panettone Soban, pasticceria/gelateria sita in città in via Marco Tullio Cicerone, civico 10, e con sede anche ad Alessandria. Il nuovo ingresso si aggiudica la 30° posizione.

"Ho iniziato questa avventura cinque anni fa, da sempre appassionata di pasticceria, mi è sembrata una sfida allettante! Non è stato facile. Tanta tanta fatica, tentativi, errori, imprevisti, problemi, innumerevoli pianti ma anche tante soddisfazioni... quanto è bello tagliare il prodotto di una nuova sfornata e vedere com' è riuscito?!? - afferma Chiara Soban, titolare della gelateria triestina nuovamente aperta per la stagione invernale -. Ringrazio tutte le persone preziosissime che mi hanno aiutato in questi anni. In primis gli amici colleghi che in passato mi hanno ospitato nei loro laboratori, chi ha passato come me lunghe giornate, chi ha creato utili file excel per gli ordini e anche chi era con me nelle infinite mattinate di impacchettamento. Quest'anno ringrazio soprattutto i miei fratelli Andrea e Soban Stefano perché oltre a creare un perfetto laboratorio dove produrre mai come ora ho avuto bisogno di aiuto, senza di loro sarebbe stato impossibile. Grazie infine ai miei clienti che ogni anno prenotano in tantissimi e iniziano a scrivermi a settembre per il Natale. Passate a trovarci così potete assaggiare i nuovi gusti e prenotare il vostro panettone preferito, uno dei migliori in Italia".

Ma c'è anche un altro premiato in regione: si tratta del panettone artigianale del Panificio Follador a Pordenone che ottiene la 27° posizione.

(Foto copertina di Chiara Soban - Gelateria Soban)