Gambero Rosso: a Trieste un panificio tra i migliori d'Italia

Diversi panifici d’eccellenza in Friuli Venezia Giulia, di cui un immancabile (ormai da anni) a Trieste. Quest’anno tre forni del nostro territorio conquistano il massimo riconoscimento dei "Tre Pani" con una menzione d’eccellenza nella Guida Pane e Panettieri d’Italia 2025 del Gambero Rosso. Una bibbia dell’arte bianca che annovera tra le botteghe del pane migliori d’Italia anche la nostra regione con il panificio Il Posto di Follador di Pordenone, il panificio Jerian di Trieste, che oltre ai prodotti classici di alta qualità da tanti anni propone dolci e prodotti tipici triestini, e Mamm Pane, Vino e Cucina di Udine, la cui presenza nella guida è una novità di quest’anno.

La guida

Ma cosa rende un pane speciale? “Perché gli alveoli possono essere, sì, indicativi della qualità della lievitazione, ma non sempre, a maggior ragione se le farine utilizzate sono a basso contenuto proteico, come la segale. Per riconoscere il buon pane bisogna annusarlo: deve sapere prima di tutto di grano”, scrive nella prefazione Annalisa Zordan, curatrice della guida, ponendo l’accento sull’importanza dell’olfatto e del gusto nella valutazione di un buon prodotto. Un pane fragrante, dal profumo intenso di grano, è già di per sé un ottimo indizio.

Pane e Panettieri d’Italia 2025 è una preziosa bussola per gli amanti del pane buono, alla scoperta di fornai artigiani che ogni giorno, con passione e dedizione, portano sulle nostre tavole un pezzo d'Italia. Da nord a sud tutta la geografia è ben rappresentata con i Tre Pani che crescono: 67 rispetto ai 61 del precedente anno, con sei nuovi ingressi.