Uno speck del Friuli Venezia Giulia tra i migliori salumi d'Italia

Salumi di qualità, in regione se ne producono davvero tanti e forse qualcuno di questi "brilla" di una luce particolare, o per meglio dire, ha un sapore speciale. Sono infatti arrivate belle notizie per il prosciuttificio fratelli Molinaro di Ragogna: lo “Speck di collina” dell’azienda friulana è stato inserito tra le eccellenze della norcineria italiana dalla Guida Grandi Salumi 2023 del Gambero Rosso. Per capire l’importanza del prestigioso riconoscimento, basti dire che nella guida sono presenti 402 prodotti di 162 aziende; di questi, solo 35 in tutta Italia sono stati giudicati al massimo livello.

La motivazione del premio

“Equilibrato, coinvolgente, soprattutto per l'incredibile dolcezza che evoca la crema pasticcera. Grasso eccezionale, che si sposa perfettamente con i sentori di erbe aromatiche e di caramello espressi dalla carne. Affumicatura da manuale. Eccellente, anche per l'assenza di conservanti”. Questa la motivazione stilata dal panel di degustazione, un giudizio che premia l’impegno dei fratelli Monika e Renato - che portano avanti con passione l’attività avviata da papà Bruno e mamma Maria Assunta negli anni ‘70 del secolo scorso - e dei loro collaboratori.

Prosegue quindi il trend positivo dell’azienda friulana, che lo scorso anno ha festeggiato l’inserimento del “Prosciutto di Ragogna” nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, elenco che viene aggiornato con cadenza annuale dal Ministero delle Politiche Agricole.

Nella guida del Gambero Rosso, “I Molinaro” sono presenti, oltre che con lo speck, anche con il Prosciutto di Ragogna 18 mesi e con il “Persut taront”, denominazione aziendale che identifica la “culatta”, ovvero il prosciutto crudo disossato e privato del “fiocco” e dello stinco.