Il Gambero Rosso premia la migliore trattoria di Trieste

Da 34 dello scorso anno a 36 nell’edizione del 2024 nella guida "Ristoranti d'Italia" del Gambero Rosso: sono state recentemente premiate le migliori trattorie d'Italia. Un solo premiato in Friuli Venezia Giulia con i Tre Gamberi e si trova proprio a Trieste.

L'amore per la cucina di tradizione

Cambia il numero ma si riconfermano i trend: alle persone piace mangiare genuino e verace. Gli italiani amano le sale amichevoli dove può succedere di bere un bicchiere di vino con l’oste che scodella aneddoti e storie del passato. Locali che continuano a vivere da generazioni e che promuovo il territorio con passione, capaci di stupire con ammodernamenti ma sempre rispettosi della cucina tipica del territorio.

La migliore trattoria di Trieste (e del Friuli Venezia Giulia)

In regione ad ottenere l'ambito premio è la Trattoria Nero di Seppia in via Luigi Cadorna 23 a Trieste. Il ristorante conferma anche quest'anno i Tre Gamberi con una ricca proposta culinaria che spazia dalla tradizione all'innovazione: qui è infatti possibile trovare deliziosi primi e secondi di pesce, menù vegetariani e su base stagionale, vini dell'Europa centrale e tanto altro ancora. Il locale è informale con uno splendido arco in pietra che regala alla sala un'atmosfera unica. Qui Giulio e Valentina, soci nella vita dal 1996 e nel lavoro dal 2003, hanno mescolato le loro esperienze dalla cucina, in giro per l’Italia per poi riapprodare a Trieste, al mondo turistico alberghiero.