Premiato il vino del Friuli Venezia Giulia con il migliore rapporto qualità prezzo

Pensata come "una carta dei vini ideale da incontrare quando si va a cena fuori" in cui è possibile scegliere tra una serie di grandi bottiglie da ordinare senza ferire il portafoglio. E' uscita la nuova edizione della guida Berebene 2024 del Gambero Rosso che premia i migliori vini per regione con il miglior rapporto qualità/prezzo.

Tra bianchi e rosati, il punteggio è stato assegnato in centesimi. Confermati i premi regionali e quelli nazionali, selezionati tra le fasce più basse di prezzo per ciascuna categoria senza perdere nulla in termini di bontà e piacevolezza, anzi.

In totale sono stati scelti 921 vini, frutto di uno scrupoloso assaggio alla cieca. Premiati vini pensati per la tavola, per il quotidiano ma anche per la grande occasione, perché non è di certo solo la leva del prezzo a determinarne la qualità. In Friuli Venezia Giulia ad ottenere l'ambito riconoscimento è il Collio Pinot Bianco 2022 - Alessio Komjanc con un prezzo di mercato che va dai 10.01 ai 15.00 euro. "Un fuoriclasse della tipologia il Pinot Bianco '22, a dir poco fragrante nei profumi" si legge sulla guida.

Fonte Gambero Rosso