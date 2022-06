Al mare o in città: dove fare i migliori aperitivi triestini

A Trieste l'aperitivo è un irrinunciabile rito conviviale. Dopo una lunga giornata di lavoro, che sia al mare o in centro città, godersi questo momento insieme amici o colleghi è un piacere a cui nessun triestino rinuncia. Gli ingredienti della bevanda più dissetante e rilassante di Trieste sono vino bianco, acqua frizzante, ghiaccio e limone, ovvero lo Spritz bianco. Non manca ovviamente la variante con l'Aperol. L’aperitivo, poi, può trasformarsi rapidamente in “rebechin” quando al calice si accompagna la tradizionale polpetta di carne, oppure il classico panino con prosciutto cotto e kren.

Ma dove andare al tramonto per concedersi un buon aperitivo in città? Le alternative sono moltissime e tutte quante valide, ecco qualche suggerimento.

L'aperitivo in centro città

Se cercate la movida vi consigliamo di spostarvi nella zona di via Torino, qui troverete tanti locali per gustare il vostro aperitivo e perché no, magari fermarsi anche per un'ottima cena. Irrinunciabile per tradizione per tutti i triestini è piazza Barbacan, nel cuore del centro storico, che ha visto nascere un piacevole punto dove ritrovarsi per una buona birra artigianale, un bicchiere di vino o un cocktail. Immancabili poi i locali nelle vie e nella piazza centrale di Trieste, da piazza Unità a piazza Sant'Antonio, sulle piazzette e in ogni vicolo potrete trovare il posto che più fa al caso vostro.

Un'altra zona molto frequentata è viale XX settembre, ricorda quasi la rambla di Barcellona e anch'esso è un luogo perfetto dove si susseguono locali e bar di ogni tipo per belle passeggiate, aperitivi e cene.

L'aperitivo al mare

Perché non approfittare della bella stagione per fare una bella passeggiata e poi fermarsi e sorseggiare un drink direttamente sul mare? I tramonti triestini regalano emozioni uniche e le alternative per bere un buon aperitivo in riva al mare non mancano di certo, specie nella zona delle Rive, in particolare nei due moli, prima e dopo il Salone degli Incanti. O ancora sul lungomare di Barcola, grande istituzione per i triestini di ogni età. Il lungomare di Barcola e la pineta ospitano diversi chioschi, per un drink più informale, magari indossando ancora il costume da bagno.

Da non dimenticare anche la zona attorno al canale di Ponterosso dove, oltre a godersi un tramonto da una zattera galleggiante, ci si può addentrare nelle vie adiacenti dove sono sorte diverse enoteche e birrerie.

Alcuni indirizzi

Ecco allora alcuni indirizzi da provare, inserire tutti i locali sarebbe stato impossibile, ma rimaniamo a disposizione per eventuali segnalazioni: