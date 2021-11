Bar d'Italia 2022: nella nuova guida del Gambero Rosso premiata un'eccellenza triestina

È stata presentata mercoledì 27 ottobre, a Milano, l’edizione 2022 dell'attesa Guida Bar d’Italia del Gambero Rosso. Quest’anno la guida era ancora più attesa perché la riapertura dei bar, con i loro riti che vanno dalla colazione all’aperitivo, ha davvero significato per tutti gli italiani, un primo ritorno alla normalità. Il massimo dei “voti” è rappresentato dalle "Tre Tazze" per la qualità dell'offerta e i "Tre Chicchi" per la qualità delle proposte legate al caffè.

La guida ai Bar d'Italia 2022: le eccellenze italiane e del Friuli Venezia Giulia

Fanno tutti parte della “lista delle eccellenze”, cioè quei locali premiati con i Tre Chicchi e le Tre Tazzine, il massimo riconoscimento sia nella qualità del caffè che in quella dell'offerta complessiva: a fronte di migliaia di assaggi e recensioni, sono solo 43 in tutta la penisola (con soli tre ingressi quest'anno) i bar premiati.

Nella guida del Gambero sono presenti anche le celebri “Stelle”, i locali che hanno inanellato per almeno 10 anni consecutivi il massimo punteggio (in tutto sono 22): tra i premiati ad hoc si segnala il Clivati di Milano, a cui è stato consegnato il Premio aperitivo dell'anno, e Cm Centumbrie di Magione, in provincia di Perugia, che si è meritato invece il Premio Illy Bar dell'anno.

Infine, sono due gli indirizzi del Friuli Venezia Giulia tra le 43 eccellenze italiane che hanno ottenuto l'ambito massimo riconoscimento, i Tre Spicchi e le Tre Tazzine del Gambero Rosso: Il bar triestino "Caffè Vatta" di via Nazionale, civico 38, e la "Caffetteria Torinese" di Palmanova (UD).