Guida ai Bar d'Italia: tutti i premi e i migliori caffè secondo Gambero Rosso

Nella 21esima edizione della guida "Bar d’Italia" di Gambero Rosso, realizzata in partnership con Illycaffè, sono stati valutati e premiati i migliori caffè dello Stivale. Anche se questo particolare periodo ha comportato numerose perdite, in molti hanno provato a rinnovarsi con ristrutturazioni per ampliare gli spazi, con il potenziamento degli e-shop, con innovativi servizi di asporto e delivery e, infine, nuove e coraggiose aperture. La ventunesima edizione della Guida ai Bar d’Italia, che fino a qualche mese fa sembrava impossibile realizzare, si è rivelata forse la più bella, si legge nel comunicato stampa.

I premi

Anche quest’anno la Lombardia si conferma al vertice con 10 locali premiati, seguono Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna con 5, Toscana e Puglia con 3, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Sicilia con 2. Un locale sul podio per Marche, Lazio, Abruzzo e Campania.

Gambero Rosso e illycaffè hanno pensato per Guida Bar d’Italia 2021 ad un’edizione speciale del premio, fortemente legata alla congiuntura attuale. Un premio riservato a chi, fatte salve qualità del prodotto e del servizio, ha dato prova di particolare resilienza.

I vincitori del premio Illy bar dell'anno sono il Caffè Cavour 1880 (Bergamo); il caffè Ciak (Venezia) e ill Tropical Bar a Castellammare del Golfo (TP).

Per quanto riguarda i diversi riconoscimenti troviamo all'interno della guida "Tre chicci e tre tazzine 2021" dove fanno la loro comparsa anche due bar del Friuli-Venezia Giulia: la Caffetteria Torinese a Palmanova (UD) con il premio "Le stelle" riservato ai locali che per almeno dieci anni consecutivi hanno conquistato Tre Tazzine & Tre Chicchi; e, anche quest'anno, il Caffè Vatta a Trieste (via Nazionale, 38-Opicina).

Assegnati infine anche i premi "Aperitivo dell'anno"; "i migliori Cocktail Bar d'Albergo" e "i migliori Cocktail Bar".