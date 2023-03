Birre artigianali: una tra le migliori si beve a Trieste, ecco dove

Sono state recentemente premiate a Rimini, nell’ambito della nuova edizione del concorso Birra dell’Anno, le migliori birre artigianali d'Italia. Birra dell’Anno è il concorso organizzato da Unionbirrai che premia le migliori birre artigianali italiane e incorona il Birrificio dell'Anno. Quarantacinque categorie di concorso, tre birre vincitrici per ogni categoria selezionate da una giuria di esperti degustatori italiani e stranieri.

Durante l'anno il concorso si sviluppa in diversi concorsi stagionali che puntano l'attenzione su alcune nicchie di produzione di grande interesse. L’edizione 2023 si conferma da record per i numeri in gara: 305 i produttori per 2.227 birre artigianali iscritte nelle diverse categorie. Secondo i requisiti previsti dal regolamento della XVIII edizione, hanno gareggiato nel concorso 2023 le birre artigianali materialmente realizzate nel territorio dello stato italiano da piccoli birrifici indipendenti, commercialmente reperibili, non pastorizzate e non microfiltrate. Per ogni categoria una giuria di esperti italiani e stranieri ha decretato le tre birre vincitrici attraverso una degustazione con assaggi alla cieca.

La birra in Italia e i suoi benefici

L’Italia oggi, secondo le statistiche di Assobirra, è il quarto Paese in Europa come numero di birrifici e i loro prodotti rappresentano anche un importante elemento di traino per l’economia nazionale alimentando una filiera che offre lavoro a oltre 140mila persone, senza contare quelle delle piccole aziende a conduzione familiare operanti nella produzione di birra artigianale.

Ma non solo a livello economico, la birra presenta delle proprietà nutrizionali molto interessanti. Tra queste ricordiamo che è utile a prevenire l’osteoporosi, essendo fonte di silicio, una molecola organica fondamentale per la densità minerale dell’osso; previene la formazione dei calcoli renali; è fonte di antiossidanti naturali che contrastano i radicali liberi e riducono l’invecchiamento; è fonte di vitamine del gruppo B, compresa la B12 che fondamentale non solo per i vegani e vegetariani, ma anche per gli onnivori poiché serve per il corretto funzionamento del sistema nervoso e per la formazione delle cellule del sangue; favorisce la diuresi per la presenza di magnesio e potassio e, avendo un basso contenuto di sodio, aiuta il normale funzionamento dei reni.

Le birre premiate in Friuli Venezia Giulia e a Trieste

Ma qual è la migliore birra chiara? Secondo la classifica del concorso internazionale indetto ogni anno alla fiera “Beer & Food Attracrtion”, la numero uno (Drinky) viene da Latisana dove ha sede il “Birricifio Basei” del birraio Giuseppe Ciutto. Tra le eccellenze made in Friuli Venezia Giulia c’è anche il birrificio “Cittavecchia” di Trieste che si è aggiudicato un argento e un bronzo, ed il birrificio “The Lure” di Fogliano Redipuglia, in Provincia di Gorizia, al quale è stata assegnata una menzione speciale.