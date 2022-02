Caffè candidato a patrimonio Unesco: dove gustarlo in città? I 10 bar preferiti dai triestini

Gran parte degli italiani non ne può proprio fare a meno: con la sua carica e la sua energia, il caffè espresso per molti è la prima colazione, ma diventa anche un pretesto per una pausa golosa durante la giornata, un momento in cui staccare la spina e socializzare con amici e colleghi.

E adesso il caffè espresso italiano è stato candidato dal ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a patrimonio immateriale dell'umanità Unesco. A dare l'annuncio è stato il sottosegretario alle Gian Marco Centinaio, la motivazione è stata la seguente: "In Italia il caffè è molto di più di una semplice bevanda, è un vero e proprio rito, è parte integrante della nostra identità nazionale ed è espressione della nostra socialità che ci contraddistingue nel mondo".

Il miglior caffè

Anche a Trieste il rito del caffè è "sacro". Proprio pochi mesi fa è uscita la guida "Bar d'Italia 2022" di Gambero Rosso, famoso portale dedicato all'enogastronomia italiana: qui sono indicati i migliori locali del Paese, secondo i gusti dei critici del sito. Il bar triestino che si è meritato il riconoscimento "Tre chicchi & Tre tazzine" è stato il "Caffè Vatta" di via Nazionale 38.

Ma qual è il posto migliore per una pausa relax e per gustare un buon caffè in città? Secondo i triestini iscritti a TripAdvisor, i migliori dieci bar sono: