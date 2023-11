Dove gustare i migliori caffè di Trieste secondo il Gambero Rosso

A Trieste il profumo di caffè si respira nell’aria. Agli inizi del Settecento il porto accolse le prime navi con carichi pieni di caffè, prodotti soprattutto in Etiopia e Yemen. Vent’anni dopo, grazie all’istituzione del Porto Franco, la città divenne il principale porto Austroungarico e uno dei porti più importanti per lo sbarco dei chicchi di caffè.

I Caffè storici sono in città delle vere e proprie istituzioni, dei luoghi d’incontro dove alcuni tra i più grandi poeti e scrittori del Novecento hanno segnato un’epoca scrivendo capolavori tra i più letti ancora oggi - Italo Svevo, James Joyce, Umberto Saba, per citare i più noti e più rappresentativi - accompagnati da caffè ben realizzati e con un lessico tutto loro, dal nero al capo in b fino al gocciato.

Ma dove provare i migliori caffè a Trieste? Ecco un itinerario in 11 indirizzi scelti dalla Guida Bar d’Italia 2024 del Gambero Rosso, tra caffè storici dalle suggestive atmosfere e bar moderni, nei quali la caffetteria - di tradizione ma non solo - è celebrata al meglio.

Antico Caffè Torinese

"Gli interni in legno perfettamente conservati e le suggestive vetrinette e tavolini in stile Liberty, regalano un bel colpo d'occhio all'avventore che varca la soglia di questo storico locale del centro, e danno risalto in uno studiato contrasto al moderno bancone dedicato alla mixology, tra i pezzi forti dell’insegna. Qui si possono assaporare espressi e "capo in b" sempre ben eseguiti, volendo da abbinare a brioche, torte, mignon e biscotti in buona scelta".

Corso Italia, 2.

Bar X

"Spazio moderno e accogliente caratterizzato da un incessante via vai. Qui l'offerta convince su ogni fronte, a partire dai dolci, forniti dalla nota Pasticceria Marisa di San Giorgio delle Pertiche. La caffetteria, oltre a un impeccabile cappuccino soddisfa nelle specialità triestine. Chi cerca uno spunto salato può contare su un'invitante distesa di tramezzini e leggere proposte lunch giocate su tipicità e stagionalità".

Via del Coroneo, 11.

Corte Caffè

"Un delizioso rifugio in pieno centro, una corte dalle linee Liberty dove è un piacere accomodarsi per una sosta a ogni ora, nella bella sala dallo stile nordico, caldo e pulito, o nell'elegante dehors. Si passa volentieri fin dal mattino, grazie alla bella gamma di brioche e a una caffetteria eseguita a mestiere in tutte le sue declinazioni, dagli espressi ai cappuccini e varianti triestine. Buone anche le spremute di frutta fresca".

Piazza San Giovanni, 5.

Eppinger Caffè

"Storica firma dell'arte dolce regionale, Eppinger accoglie ogni giorno folle di triestini e turisti in visita alla città che vogliono concedersi un momento di relax in un locale curato ed elegante, con un'intima sala al primo piano e un bel dehors. La giornata può cominciare con un buon cappuccino e una fetta di torta, oppure con biscotti e lievitati, la scelta di certo non manca, e nemmeno sul versante tè e tisane o quello dei dolci, tra paste, mignon e le tipiche specialità della tradizione triestina. Brunch domenicale e a pranzo un'offerta varia e di qualità".

Via Dante Alighieri, 2b.

Illy

"Varie le sedi cittadine del celebre brand triestino, tra cui questa vista mare, al Ponte Rosso, ospitata al piano terra del bellissimo Palazzo Berlam. Uno spazio incantevole che tra vetri decorati in stile art déco, mosaici e arredi d'epoca invita alla sosta. La caffetteria è curatissima e offre molte possibilità, tra espressi e caffè speciali caldi e freddi (ottimi il viennese e lo shakerato). Si possono accompagnare con un'offerta di qualità che asseconda ogni gusto e orario, e in tema dolce spazia dai croissant a pasticceria mignon, torte, pancake, golose tartellette monoporzione con crema e frutta fresca".

Via Gioacchino Rossini, 2.

Lettera Viva

"Un locale di grande fascino nel fascino di viale XX Settembre, con un lucernario per soffitto e una balconata da cui scendono piante verdeggianti. In questa atmosfera si chiacchiera, si studia, si lavora. Ci si prende insomma il proprio tempo, tra un caffè e un "macchiatone", una cioccolata o un latte chai, crêpe, cupcake e torte (anche veg e gluten free)".

Viale XX Settembre, 31B.

Russian

"Piccolino ma ben tenuto e accogliente (lo spazio si amplia con i tavoli esterni), il Russian è un bar bistrot in posizione centralissima, aperto dal mattino a sera. Qui è bello cominciare la giornata con un buon "nero in b" e una coccola dolce, potendo spaziare nella scelta tra brioche e varie torte. In tema bevande, l'offerta affianca a infusi, tè e centrifughe, golosi caffè speciali come il "whitecioccoloso", espresso con cioccolato bianco, panna e mandorle. Allettanti gli spunti per il pranzo, compresi i taglieri del tipico cotto in crosta di pane. Alla porta accanto la storica trattoria Da Giovanni, stessa proprietà".

Via Niccolò Paganini, 6.

Antico Caffè San Marco

"Non può mancare un passaggio all’Antico Caffè San Marco, proprio accanto alla magnifica sinagoga (la seconda più grande d’Europa). Qui tutto racconta un'epoca, da godere nella curata sala, nel dehors pedonale o negli spazi della libreria, dove spesso si tengono eventi e presentazioni. Il San Marco è amato da tutti: universitari, studiosi, stranieri, triestini di ogni età che passano già al mattino per dare avvio alla giornata con impeccabili espressi, "capo in a" o "gocciati", fragranti lievitati e le squisite specialità della casa (ottime le torte veg)".

Via Cesare Battisti, 18.

Caffè Tommaseo

"Nato nel 1830, è stato il primo caffè cittadino, e si trova a un passo a un passo da piazza Unità d'Italia. L'atmosfera antica e lussuosa lo connota negli stucchi, nelle specchiere e negli spazi dallo stile imperiale. Il caffè - un nero - è ottimo, e viene servito con un delizioso bicchierino di cioccolata home made a parte. Si può assaporare nel dehors vista mare oppure al banco, dove lasciarsi tentare dalla ricca offerta dolce e salata".

Piazza Niccolò Tommaseo, 4c.

Caffè Vatta

"Stessa proprietà e offerta dolce del Bar X per il pluripremiato Caffè Vatta (da 10 anni Tre Chicchi e Tre Tazzine sulla Guida Bar d’Italia), nella panoramica frazione di Opicina. Una perla di eccellenza nel quartiere che domina Trieste tra boschi e sentieri, che propone un'offerta di livello in ogni sua sfaccettatura. La pausa caffè gode di un espresso perfetto, ricco di sfumature, ideale anche a colazione, che oltre alle squisite brioche propone varie formule breakfast: Italiana, Americana, Vegana o Inglese (con salmon toast, fagioli e uova). Attenzione alla sostenibilità e bella rete con piccoli produttori locali, cui sono forniti i fondi del caffè per essere riutilizzati, anche per la concimazione dei campi".

Via Nazionale, 38 Trieste-Opicina.

Viezzoli Pirona

"Il nome Viezzoli a Trieste è celebre innanzitutto per la panificazione di qualità, ben celebrata in questo luminoso locale multifunzione a due passi da piazza Unità d'Italia. Eccellente la caffetteria, nelle versioni classiche e in quelle locali (speciale il "capo in b"), e sul versante dolce c’è solo l’imbarazzo della scelta tra pregevoli lievitati e uno sterminato banco ricolmo di golosi pasticcini e monoporzioni, tranci di torte, l'imperdibile strudel, pinze e gubane. Della stessa gestione, la sede in via Baiamonti 56 e la Pasticceria Pirona" Da non dimenticare la nuova apertura in Cavana.

Via della Cassa di Risparmio, 7.

