La migliore cioccolata calda di Trieste, gli imperdibili indirizzi consigliati dal Gambero Rosso

C’è chi la preferisce in purezza, chi con l’aggiunta di panna montata, chi aromatizzata. Perfetta in questo periodo dell'anno, la cioccolata calda rimane un irresistibile peccato di gola, simbolo indiscusso delle merende invernali. Dove gustare la migliore a Trieste? Il Gambero Rosso ha selezione sette indirizzi in cui questa squisita leccornia è assolutamente da provare, scopriamoli insieme.

Le migliori cioccolate calde di Trieste

"Trieste, con i suoi sfarzosi caffè storici dove si respirano atmosfere legate all’eredità dell’Impero Asburgico - non a caso è chiamata anche "la piccola Vienna sul mare" - è ricca di locali dove concedersi una pausa rilassante in una cornice d'eccezione - si legge -. Di seguito, sette indirizzi da non perdere per chi cerca una cioccolata calda artigianale fatta a regola d’arte e una merenda d’autore in città".

Antico Caffè San Marco

"Più di un secolo di storia e - come si dice - non sentirlo. Qui tutto racconta un'epoca, e regala un'atmosfera magica, da godere nella curata sala, nel dehors o negli spazi della libreria, dove spesso si tengono eventi e presentazioni. Il San Marco è amato da tutti: universitari, studiosi, stranieri, triestini di ogni età che passano già al mattino per dare avvio alla giornata con impeccabili espressi, "capo in a" o "gocciati", fragranti lievitati e le squisite specialità della casa, tra cui ottime torte vegane, che accompagnano anche tè e tisane in bella selezione o eccellenti cioccolate calde - da cacao pregiati - nel pomeriggio".

Via Cesare Battisti 18/a.

La Bomboniera

"Storica pasticceria datata 1836, luogo da favola dove il tempo sembra essersi fermato, che ammalia con gli arredi liberty perfettamente conservati e un forno a legna d’epoca ancora in funzione. La cioccolata calda qui è davvero squisita, e si può gustare insieme a una fetta delle ricche e confortevoli torte della tradizione austro ungarica che sono tra le specialità della casa, dalla Rigojanci a Dobos, Sacher, Pischinger, Linzer".

Via XXX Ottobre, 3.

Pirona 1900

"Fondata nel 1900 da Alberto Pirona, è una vera istituzione cittadina che può vantare una storia di frequentazioni illustri, dalla nobiltà dell’epoca a James Joyce, che proprio qui cominciò a dare vita al suo “Ulisse”. Deliziosi gli interni e affascinante il dehors stile Liberty, che quasi si astrae dal traffico del Largo Barriera. Una bolla nel tempo dove concedersi un momento di relax con un ottimo caffè o una cioccolata calda vellutata e impalpabile realizzata con cacao di alta qualità. La pasticceria tiene insieme magnificamente retaggio austro ungarico e tradizione francese e italiana. Da non perdere il Presnitz, davvero impeccabile, come anche lo strudel, incredibilmente leggero, e la Sacher. Meritano menzione pure la tarte au citron e la splendida distesa di cremini e bon bon. Recentissima l'apertura di un nuovo punto vendita in via Cavana".

Largo Barriera Vecchia, 12

Caffè degli Specchi

"Ricco di magia e fascino, il Caffè degli Specchi è apprezzato sia dai cittadini che da un pubblico internazionale. Classe 1839, elegantissimo, è l’unico dei caffè storici rimasti dei quattro che un tempo occupavano Piazza Grande, oggi Piazza Unità d’Italia. All’interno si respirano le atmosfere dell’Impero Asburgico, è una meta ideale per prendervi un po’ di tempo da trascorrere in compagnia di una tazza di cioccolata che vi farà rinascere e che qui viene servita come “cicchetto” anche insieme al caffè, calda o fredda secondo stagione. Ottimi pure i tanti caffè speciali (da provare il viennese) e la selezione di tè e tisane. Per accompagnare c’è solo l’imbarazzo della scelta tra le prelibatezze di casa. Una curiosità per chi ama viaggiare con i sapori: ci sono oltre dieci formule breakfast ispirate a varie cucine del mondo, dalla colazione balcanica a quella greca".

Piazza Unità d’Italia, 7.

Eppinger Caffè

"Storica firma dell'arte dolce regionale (dal 1848), Eppinger accoglie ogni giorno folle di triestini e turisti in visita alla città che vogliono concedersi un momento di relax in un locale curato ed elegante, con un'intima sala al primo piano e un bel dehors. La giornata può cominciare con un buon cappuccino e una fetta di torta, oppure con biscotti e lievitati, la scelta di certo non manca, e nemmeno sul versante dolci: molto rinomate paste e mignon, sempre molto apprezzate per comporre cabaret da asporto, e non meno famosi il cioccolato e le tipiche specialità della tradizione triestina, in primis presnitz, pinze, favette dei morti. Buona selezione di tisane e tè, ottima la cioccolata calda per una golosa merenda".

Via Dante, 2/b.

Caffè Tommaseo

"Si trova a un passo da piazza Unità d'Italia, ed è stato il primo caffè cittadino, nato nel 1830 e meta di artisti e intellettuali che hanno fatto un'epoca. L'atmosfera antica e lussuosa lo connota negli stucchi, nelle specchiere e negli spazi dallo stile imperiale. Vale la sosta anche solo per un caffè, è ottimo e viene servito con immancabile bicchierino di cioccolata calda fondente in inverno o di panna in estate e una lunga lista di bevande elencate "alla triestina". La cioccolata calda artigianale è veramente buonissima, si può assaporare anche nel dehors vista mare, e al banco ci si lascia tentare volentieri dalla ricca offerta dolce - impeccabile nel retaggio austroungarico - e salata, contemporanea e internazionale (imperdibili i bun). La ristorazione è semplice ma ricercata, per un pranzo non banale o una cena romantica".

Piazza Nicolò Tommaseo, 4.

Chocolat

"Non fa parte dei caffè storici, ma la sua cioccolata calda, preparata ogni giorno a vista in grandi pentole, è stata celebrata anche dal New York Times. È disponibile in tazze di vari formati (piccola, media, grande), in versione fredda in estate e anche in barattoli con il preparato per rifarla a casa, ma sono da provare pure gli irresistibili caffè speciali variamente arricchiti con creme e spezie. E poi, tanto cioccolato: tavolette, praline dragée, creme spalmabili, senza dimenticare biscotti, dolcetti e il gelato nel periodo estivo. I curati arredi degli interni regalano un’atmosfera accogliente, e all’esterno c’è un lungo tavolo sociale".

Via Cavana, 15.

Fonte Gambero Rosso