Migliori cioccolati del 2022: ecco quali sono

Domenica 27 marzo sono state annunciate le tavolette d'oro 2022, gli oscar del cioccolato, il concorso istituito dalla Compagnia del Cioccolato, giunto alla sua ventesima edizione. Domori, l'azienda di None (Torino) del Polo del Gusto e sub-holding del Gruppo Illy, specializzata nel cioccolato super fine, ha ottenuto il massimo riconoscimento.

Migliori cioccolati italiani 2022: le tavolette d'oro

In gara c'erano 14 categorie e gli assaggi sono stati oltre 1.000 tra cioccolati in tavoletta e dragées, cremini, gianduiotti, creme spalmabili, canditi e frutta ricoperta, praline, ecc. I panel di degustazione erano più di 80 e i finalisti hanno rappresentato il meglio della produzione italiana di cioccolato.

“Il Premio Tavoletta d’Oro - ha confermato Gilberto Mora, presidente di Compagnia del Cioccolato - da ormai vent’anni vuole ricercare, degustare e segnalare ai consumatori di cioccolato i prodotti che maggiormente riflettono una qualità intrinseca, una filiera controllata delle migliori materie prime e la grande arte cioccolatiera dei produttori italiani. Il Premio, totalmente gratuito, che impegna nelle degustazioni una buona parte dei soci e dei degustatori di Compagnia del Cioccolato, continua a presentarsi come un concorso autorevole e serio”.

Il maestro cioccolatiere Guido Gobito è stato premiato con la tavoletta d'oro in 3 categorie: categoria Gianduja con il Tourinot Maximo +39 (gianduiotto di 5 grammi prodotto con oltre il 39% di Nocciola Tonda Gentile Trilobata), per la categoria Praline con le Semisfere al caramello speziato (pralina realizzata a mano con un morbido ripieno di caramello salato e spezie), e per la categoria Spalmabili con la Crema Tourinot (classica crema Gianduja arricchita con granella di Nocciola Tonda Gentile Trilobata).

A Gobino sono stati assegnati altri importanti riconoscimenti visto che in questa edizione, per festeggiare il ventennale, sono stati premiati anche i migliori risultati di ogni categoria scelti tra i vincitori di tutte le 20 edizioni del premio: come miglior cioccolato gianduja, è stato designato il Tourinot Maximo di Guido Gobino, mentre tra i cioccolati d’eccellenza rientrano anche la Cialdina Extra Bitter Blend 70% ed il Tourinot bianco. Il Maximo +39 è stato considerato anche il miglior giandujotto degli ultimi 20 anni. Nella categoria fondente il primo premio a pari merito con Grancacao 73% di Slitti (PT) è andato a Criollo 80% di Domori. L'azienda di None è stata premiata anche nella categoria monorigine per Criollo Chuao 70%.