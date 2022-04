Dolci pasquali: a Trieste viene prodotta una delle migliori colombe artigianali d'Italia

Pasqua è ormai alle porte, cosa c'è di meglio di festeggiare questa festività trascorrendo del tempo con le persone care all'insegna della tradizione e della buona cucina? A tavola, oltre a nostri deliziosi piatti tipici e alle tradizionali uova di cioccolato, non può di certo mancare la classica colomba pasquale, il dolce simbolo della Pasqua inventato a Milano negli anni trenta del '900 e poi rapidamente diffuso in tutta Italia.

Che sia classica, con uvetta e canditi, o farcita al pistacchio, crema o cioccolato, quello delle colombe dolci è un mercato in continua crescita. Sono già iniziate le corse ai supermercati per accaparrarsi il lievitato migliore, c'è però chi continua a prediligere un prodotto artigianale, magari realizzato con più cura. Ogni anno sempre più chef stellati e pasticcerie d’autore si concentrano in vista di questa festività, ma quali sono le migliori colombe artigianali da provare assolutamente? Forbes Italia ha stilato una lista delle migliori in commercio. Tra queste, una potrebbe esserci molto familiare perché viene prodotta proprio a Trieste.

Le colombe Pintaudi

Stiamo parlando delle colombe firmate Pintaudi, "parte della famiglia del Polo del Gusto del Gruppo Illy, che tornano per la Pasqua 2022 in un’edizione limitata e artigianale. Fedele alla tradizione, la Colomba Pintaudi è arricchita da pezzetti di arancio candito di origine italiana, e ricoperta dalla tradizionale glassa di zucchero e mandorle. Una ricetta che celebra i sapori più autentici e classici della tradizione".

Pintaudi è un'azienda dolciaria artigianale con sede a Trieste specializzata nella produzione di biscotti e frollini, torte e dolci tipici triestini.