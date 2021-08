Le migliori gelaterie del Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia l’arte dei migliori maestri gelatieri incontra una grande materia prima. Il Gambero Rosso ha assaggiato, valutato e descritto tutte le migliori gelaterie d’Italia nella guida "Gelaterie d’Italia 2021": ecco quelle del Friuli Venezia Giulia.

Jazzin

A Trieste, a due passi da piazza Unità, "questa insegna propone una varietà di gusti, con annuali novità, che si richiamano molto alla pasticceria, dal biscotto alla cannella variegato con cioccolato al fiordilatte con ricotta, croccante agli agrumi e crema di mandorla. Consigliatissimo il bacio di dama e mandorla, la cui dolcezza non stucchevole è esaltata dalle diverse consistenze. Oltre ai gelati, sono varie le proposte del banco, come praline e biscotti ripieni di gelato, i Jazzini (ghiaccioli con il 75% di frutta fresca, il cui nome deriva dalle calzature utilizzate quando le strade erano gelate), i gelatini in stecco, ricoperti di cioccolato Valrhona. Disponibili anche proposte senza lattosio. Il locale è moderno, le porzioni generose e i prezzi modesti per la qualità offerta. La sera si possono degustare i “Dopocena”, delle coppette alla frutta composte abbinando varie consistenze (salsa al cioccolato, gelato al cocco e al mango oppure sorbetto e salsa alla pesca). Valutazione: Un Cono". La gelateria si trova in via Mercato Vecchio, 1d.

Soban

"Una piccola e accogliente boutique con laboratorio a vista quella dove Chiara Soban propone il gelato nelle sue varianti stagionali e del territorio, ma anche in quelle originali e lontane, come il gelato al baklava, dolce balcanico con pasta fillo, frutta secca e miele. Nelle carapine un prodotto genuino, realizzato con materie prime di qualità, senza scorciatoie. Inoltre, è tra le poche gelaterie triestine aperte anche nel periodo invernale", si trova in via Cicerone, 10 (www.gelateriasoban.com). Valutazione: Due Coni.

Zampolli

"Si fa spesso e volentieri la fila per entrare in questa istituzione della gelateria triestina, accolti da personale tutto al femminile sempre disponibile e veloce. Un bancone infinito, ricco di gusti: i grandi classici non mancano mai, a rotazione molte varianti stagionali. In autunno, ad esempio, troviamo cachi, castagne e l’eccellente zucca. Il gelato ha un gusto rotondo e bilanciato, che esalta la freschezza degli ingredienti; ottima anche la qualità dei coni, fatti di una cialda molto gustosa e croccante. Valutazione: Un Cono". La gelateria si trova in via C. Ghega 10 (www.gelateriazampolli.com).

Scian L’Insolito Gelato

"Un gelato artigianale e genuino, leggero e cremoso, realizzato esclusivamente con ingredienti selezionati di altissima qualità, dal cioccolato Guanaja 70% di Valrhona alle noci di Sorrento, fino allo zafferano del Friuli (quello di San Quirino)". La gelateria - che si trova a Cordenons (PN), via Sclavons 75 (www.scian.it) ha ottenuto i Tre Coni.

Timballo

"Rinnovato negli ambienti e nell’insegna, sul filo della sostenibilità (con uso di materiali totalmente compostabili, dai cucchiaini ai contenitori per l’asporto), il locale continua con costanza a proporre vere specialità in un’ampia varietà di gusti. La scelta spazia dai classici alle nuove proposte. Nella lavorazione si utilizza latte da mucca pezzata rossa italiana e la cremosità che ne risulta è davvero eccezionale". Anche questa gelateria (Udine, via Cividale 53 - www.gelateriatimballo.it) ha ottenuto i Tre Coni.

Glida Gelateria Naturale

"Questa gelateria propone un gelato artigianale molto apprezzato. L’ambiente è accogliente; nel laboratorio a vista il maestro gelatiere Matteo Ugomari Di Blas esegue tutte le lavorazioni, dalle salse ai croccanti, con prodotti di stagione e di qualità – dai pistacchi di Sicilia alle nocciole delle Langhe – per un gelato fresco, gustoso e dal sapore persistente. Valutazione: Un Cono". La gelateria si trova a Gorizia in Corso Italia, 130.

Gelateria Antoniazzi

"In questa gelateria i prodotti utilizzati sono tutti del territorio: da provare soprattutto i gelati alla frutta, raccolta nella vicina Fossalon, perfetti per rinfrescarsi in una calda serata estiva. Valutazione: Due Coni". La gelateria si trova a Grado (GO) in via D. Alighieri, 23.

Gelato Giordani

"Stefano Giordani ha aperto la sua gelateria artigianale nel 2008, con caffetteria e pasticceria. Si è subito distinto per la ricerca di frutta del territorio, come le antiche mele dell’Alto Friuli (presidio Slow Food), e delle migliori materie prime provenienti da tutto il mondo. Valutazione: Un Cono". La gelateria si trova a Maniago (PN) in via Umberto I, 21 (www.gelatogiordani.it).

D’Ambrosio Gelateria Naturale

"Segue la stagionalità l’assortimento di gusti dell’insegna, con proposte, ad esempio, come zucca, arancia e cioccolato bianco nel periodo autunnale". La gelateria si trova a Mortegliano (UD) in via Udine 19, seconda sede ad Udine in largo del Pecile 3. Valutazione: Due Coni.

Della Negra

"Una tradizione familiare che risale al 1984, quando papà e mamma aprirono la ditta per produrre creme di gelato per la ristorazione. Anni dopo, il successo giunto con il sorbetto al limone spinge a fare ricerca e a perfezionare i gusti. Coadiuvati dalle figlie Deborah e Samantha, oggi a capo dell’azienda, aumentano le referenze e aprono uno spaccio annesso al laboratorio. Sono i primi a creare un vasto assortimento di sorbetti e a realizzarli su richiesta di ristoranti, trasferendo alle figlie 30 anni di saperi e di segreti". La gelateria si trova a Mortegliano (UD) in via Flumignano 80 (www.dellanegra.com).

Esquimau

"L’insegna, in francese, indica il gelato da passeggio e il ghiacciolo: un’ispirazione venuta a Leonardo Ceschin dopo anni di lavoro all’estero. Vincitore nel 2012 della Coppa del mondo di gelateria, propone il gelato italiano tradizionale, che si gusta in piedi, passeggiando o per asporto. In laboratorio si utilizzano latte biologico del Cansiglio, uova bio delle Dolomiti e ingredienti stagionali e di produzione locale, come il miele di Polcenigo, o eccellenze dal mondo, come la vaniglia del Madagascar. Valutazione: Due Coni". La gelateria si trova a Pordenone in via Montereale 6b (www.esquimau.it).

Oggi Gelato

"OGGI è l’acronimo di Officina Gelato Gusto Italiano, perché la volontà di Carmelo Chiaramida è stata quella di creare delle officine in cui il laboratorio fosse a vista e si potessero sentire i profumi naturali utilizzati, potendo seguire i passi della preparazione. Così è a Udine, così è negli altri store che ha aperto in Italia e all’estero, nei quali si può assistere al taglio della frutta, alla mantecatura, alla tostatura delle nocciole e alle altre fasi della preparazione. Valutazione: Due Coni". La gelateria si trova a Udine in via P. Sarpi 3a, ma anche a Trieste in via Battisti 13/A (www.oggigelato.it).

Fonte Gambero Rosso